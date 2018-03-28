Nickelodeon demite produtor suspeito de assédio sexual

Dan Schneider é criador de séries famosas na Nickelodeon como Drake ENTITY_amp_ENTITYJosh, Victorious, iCarly e etc Crédito: Shutterstock

O canal Nickelodeon anunciou na última segunda-feira, 26, que chegou a um acordo para encerrar a parceria que tinha com o produtor Dan Schneider, criador de séries famosas da emissora como The Amanda Show, Drake & Josh, iCarly e Victorious, que lançou a carreira de vários atores e atrizes como Amanda Bynes, Miranda Cosgrove, Victoria Justice e Ariana Grande.

Em comunicado obtido pelo site Deadline, a emissora anunciou que a decisão foi, em comum acordo, após divergências criativas nas novas produções que a companhia de Schneider, a Schneiders Bakery, estava produzindo. "Como várias produções da Schneiders Bakery estão chegando ao fim, ambas as partes concordaram que é a hora certa para buscar outras oportunidades e projetos", disse o Nickelodeon.