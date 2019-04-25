Netflix terá séries e filmes com Maisa Silva e Larissa Manoela

A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira (24) que se prepara para lançar projetos que incluem brasileiros como Maisa Silva, Larissa Manoela, Wagner Moura, Fábio Porchat, Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita.
Com novas séries, filmes e documentários, a plataforma deve ter até 30 novas produções brasileiras adicionadas ao seu catálogo nos próximos dois anos.
Por trás das câmeras, a autora e roteirista Thalita Rebouças e os diretores César Rodrigues, Bruno Garotti e Leandro Neri também devem ter trabalhos incluídos na plataforma.
Além disso, foi anunciado que séries brasileiras como "Samantha!", "O Mecanismo" e "3%" já têm novas temporadas confirmadas na Netflix.