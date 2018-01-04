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CINEMA

Netflix anuncia sequência para o filme 'Bright', com Will Smith

Segundo filme da franquia também terá direção e roteiro de David Ayer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 21:13

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 21:13

Will Smith e Joel Edgerton no filme "Bright" Crédito: Matt Kennedy
O serviço de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira, 3, que irá produzir uma sequência para o filme Bright, lançado com exclusividade na plataforma em dezembro.
Com direção de David Ayer, o filme traz como protagonistas Will Smith e Joel Edgerton e traz um cenário futurista e fantasioso, com criaturas convivendo com humanos, na cidade de Los Angeles.
Leia mais notícias de Entretenimento
O anúncio do segundo filme, que também terá direção e roteiro de Ayer, veio com um vídeo em que diversas pessoas fazem teste para o papel de um Orc, uma das criaturas do filme.
Apesar de não revelar muitos detalhes sobre a audiência, a Netflix já afirmou anteriormente que Bright foi o filme original mais visto do serviço de streaming até hoje. O longa está disponível na plataforma.

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