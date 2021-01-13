Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duração de 1h25

Narrado por Porchat, audiolivro de "O Pequeno Príncipe" é oferecido de graça

Audiolivro da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, narrado por Fabio Porchat, Thati Lopes e Kaik Pereira, está disponível, gratuitamente, graças a uma parceria entre o Metrô e a Tocalivros Social

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:06

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:06

Fábio Porchat
Fábio Porchat Crédito: Ademir Junior
Um audiolivro da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, narrado por Fabio Porchat, Thati Lopes e Kaik Pereira, está disponível, gratuitamente, graças a uma parceria entre o Metrô e a Tocalivros Social. Em dezembro, a companhia fez uma retrospectiva de todos os projetos realizados pela "Linha da Cultura em 2020". Entre as ações, está o audiolivro, que pode ser ouvida pelo link.
Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, ilustrador e piloto francês, terceiro filho do conde Jean Saint-Exupéry e da condessa Marie Foscolombe. Entre obras deles destaca-se O Pequeno Príncipe ou O Principezinho, de 1943, livro de grande sucesso.

SERVIÇO

  • Audiolivro: O Pequeno Príncipe
  • Autor: Antoine de Saint-Exupéry
  • Narração: Fabio Porchat, Thati Lopes, Kaik Pereira
  • Duração: 1h25m33s
  • Produção: Tocalivros Studios
  • Idioma: Português Brasil
  • Disponível: Grátis no link: https://www.tocalivros.com/cupom?cps=PEQPRINCIPE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados