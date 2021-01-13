Narrado por Porchat, audiolivro de "O Pequeno Príncipe" é oferecido de graça

Um audiolivro da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, narrado por Fabio Porchat, Thati Lopes e Kaik Pereira, está disponível, gratuitamente, graças a uma parceria entre o Metrô e a Tocalivros Social. Em dezembro, a companhia fez uma retrospectiva de todos os projetos realizados pela "Linha da Cultura em 2020". Entre as ações, está o audiolivro, que pode ser ouvida pelo link.
Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, ilustrador e piloto francês, terceiro filho do conde Jean Saint-Exupéry e da condessa Marie Foscolombe. Entre obras deles destaca-se O Pequeno Príncipe ou O Principezinho, de 1943, livro de grande sucesso.
SERVIÇO
- Audiolivro: O Pequeno Príncipe
- Autor: Antoine de Saint-Exupéry
- Narração: Fabio Porchat, Thati Lopes, Kaik Pereira
- Duração: 1h25m33s
- Produção: Tocalivros Studios
- Idioma: Português Brasil
- Disponível: Grátis no link: https://www.tocalivros.com/cupom?cps=PEQPRINCIPE