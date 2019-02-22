My Magical Glowing Lens faz show em Vitória após turnê nordestina

22/02/2019 - Gabriela Deptulski tem feito sucesso por onde passa com seus shows e oficinas Crédito: Victória Dessaune/Divulgação

Depois de passar com sua turnê por seis Estados do Nordeste durante três semanas, a produtora musical e cultural, multi instrumentista e compositora Gabriela Deptulski retorna no dia 23 de fevereiro aos palcos de Vitória com seu projeto solo, o My Magical Glowing Lens.

O show acontece na Casa da Gruta, no Centro, e marca não só o retorno de Gabi às terras capixabas, mas também o lançamento do videoclipe novo da MMGL, “Space Woods”, que conta com Mirela Morgant (Chaleira Filmes) e Gustavo Senna (Expurgação Filmes) na produção e direção. O vídeo será exibido antes do show.

Gabriela se apresentou no Nordeste com uma banda formada por músicos locais. Por aqui quem a acompanha é Natalia Arrivabene (bateria), Pedro Moscardi (baixo) e Thaysa Pizzolato (teclados e sintetizadores). No repertório, as canções do disco “Cosmos”, de 2017.

“Foi muito legal estar em outro lugar tocando com artistas talentos de outros lugares, tentar outros arranjos e fazer outras jams... Mas não consegui trazer os músicos para Vitória, então vou tocar com a banda que sempre me acompanha. Essa turnê foi uma mudança radical pra mim, vou voltar bem transformada, então acho que vou acabar mudando algum arranjo, algo assim, a gente vai descobrir no ensaio”, diz Gabriela.

A turnê pelo Nordeste começou no dia 8 de fevereiro em Natal (RN), de forma solitária. Gabriela fez algumas apresentações solo e aos poucos foi agregando mais artistas. Depois de Natal, ela integrou o line-up do Guaiamum Treloso Rural, em Aldeira (PE), ao lado de atrações como Cordel do Fogo Encantado e Baco Exu do Blues.

O My Magical Glowing Lens mescla sons analógicos e eletrônicos, rock progressivo e pop-lisérgico. “Cosmos”, último lançamento do projeto, entrou em várias listas dos melhores do ano e levou o som da colatinense Gabriela para o resto do Brasil. “Muita gente já conhecia o som, seguia a banda nas redes sociais e sempre pedia shows por lá, então eles estavam esperando esta turnê”, conta.

Além dos shows, Gabriela aproveitou a passagem por locais como Recife (PE) para ministrar oficinas de gravações caseiras e trocar experiências sobre como fabricar beats e noções básicas de mixagem, por exemplo, mostrando que produzir música não é tão caro.

“Foi incrível, uma das partes mais ‘massa’ da turnê. Não imaginava que ia ser legal assim. Foi algo interativo: primeiro eu explicava e depois produzíamos em conjunto. Uma pessoa produzia o beat, a outra a voz, a outra o baixo. Em Recife produzimos um congo e em Aracaju, a cúmbia. Acho que é uma oficina bem útil”.

Em casa

A passagem de Gabi pelo Espírito Santo, porém, será breve – O My Magical Glowing Lens desembarca em São Paulo para um show no Sesc Interlagos no dia 28 de abril, com o formato big band, ou seja, oito pessoas em palco. No dia anterior, Gabriela ministra sua oficina de gravação caseira também no Sesc.

“Tocamos normalmente com quatro pessoas e desta vez vai ser bastante gente no palco. Depois do show em Vitória vou me dedicar basicamente a esse projeto e depois volto a produzir de novo. Algumas composições já estão prontas”, finaliza.

SERVIÇO

My Magical Glowing Lens

Quando: dia 23 de fevereiro, às 20h

Onde: Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, nº 10, Centro, Vitória.