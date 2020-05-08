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Músicas capixabas ganham duas playlists oficiais no Tidal

Entre consagrados e novidades no ramo musical, artistas como Morenna, Alemão do Forró, My Magical Glowing Lens e Roberto Carlos estão nas listas do projeto 'Cena Brasil', que conta com mais de 120 canções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:40

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:40

Morenna, Alemão do Forró e My Magical Glowing Lens: artistas capixabas em playlist regional do Tidal
Morenna, Alemão do Forró e My Magical Glowing Lens: artistas capixabas em playlist regional do Tidal Crédito: Instagram/ @soumorenna / @alemaodoforro / @vikkd
Chegou a hora do Brasil, e do mundo, conhecer (ainda mais) o talento de Gabriela Deptulski, e seu rock psicodélico ou mesmo o consagrado magnetismo de Sérgio Sampaio, e o mítico "bloco na rua".  A TIDAL, plataforma de stream de música e entretenimento, lançou nesta semana o projeto Cena Brasil.
Nele, a Tidal selecionou curadores de cada Estado para montar as playlists Nova Cena Brasil, indicando as revelações de cada lugar, e Essencial Cena Brasil, para apontar os clássicos que todo mundo (literalmente) deveria conhecer. A difícil responsabilidade de escolher as faixas capixabas ficou a cargo do radialista e produtor cultural Daniel Morelo. Ao todo, o Espírito Santo conta com 120 músicas no projeto.
Daniel Morelo é radialista e produtor cultural
Daniel Morelo é radialista e produtor cultural Crédito: Instagram/@elmorelo
Em bate-papo com o "Divirta-se", Morelo revelou alguns critérios usados para fazer a seleção. "A ideia sempre foi apostar na diversidade cultural, algo bem significativo na frutífera cena musical capixaba", revela o curador, que conta com um programa diário destinado à música local, o "Sorvetinho FM", na Rádio Universitária.
"O programa me ajudou na empreitada, principalmente na hora de escolher a seção 'Nova Cena Brasil'. Semanalmente, faço um Top 10 das músicas mais relevantes do Estado. Desenvolvo essa pesquisa há cerca de dois anos", detalha, citando alguns nomes que merecem ser conhecidos pelo grande público.
"Gabriela Deptulski, e sua 'My Magical Glowing Lens', representa o que de mais moderno o rock psicodélico brasileiro possui. Gosto também do trabalho de Morenna, que acabou de assinar com o Warner Music. Ela está no projeto com a música 'Blá Blá Blá', um estilo pop, meio Beyoncé", aponta, citando também Roberta de Razão, com "Luana", Alinne Garruth, com Eu (Acústico). 

CONSAGRADOS

Entre as faixas do "Essencial Cena ES", estão nomes reconhecidos em todo o país, como Nara Leão, Roberto Carlos, Dead Fish, Dallas Company, CasacaAlemão do Forró, Silva, Zé Maria e Macucos, só para citar alguns.
"Escolhi abrir com Sérgio Sampaio, na inesquecível 'Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua'. Sérgio é a figura mais emblemática do imaginário cognitivo capixaba. Também destaco o trabalho de Hércules Gomes, com a faixa 'Apucarana'. Seu talento é louvado em todo o país, mas, curiosamenteé pouco prestigiado por aqui. A lista também me deu a oportunidade de fazer com que o capixaba reconheça os seus valores e passe a apreciá-los, especialmente os que foram tentar a carreira fora daqui", complementa. 

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