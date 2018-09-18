Música 'Back in Brazil' de Paul McCartney pode ter sido feita no ES

. Crédito: Reprodução/Instagram @paulmccartney

Paul McCartney pediu que seu quarto de hotel, em Vitória, tivesse um piano. Lá, Edu Henning, da banda Big Beatles e produtor cultural, acredita que a música "Back in Brazil", do álbum Egypt Station, foi criada. Ele ficou responsável por, à época, atender algumas das exigências do cantor e lembra de ter recebido um fax com o pedido do piano. Esse novo CD faz um compilado de memórias do artista em turnês e apresentações que ele fez em vários lugares do globo. Em 2014, quando esteve no Espírito Santo para fazer um show,pediu que seu quarto de hotel, em Vitória, tivesse um piano. Lá, Edu Henning, da banda Big Beatles e produtor cultural, acredita que a música "Back in Brazil", do álbum Egypt Station, foi criada. Ele ficou responsável por, à época, atender algumas das exigências do cantor e lembra de ter recebido um fax com o pedido do piano. Esse novo CD faz um compilado de memórias do artista em turnês e apresentações que ele fez em vários lugares do globo.

"E o interessante é que, no clipe, ele destaca isso, em uma mensagem para quem está assistindo ao vídeo", compara Edu, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. Em suas falas iniciais na gravação, Paul destaca: "Eu estava no Brasil em turnê e foi um daqueles dias livres, sem nada planejado. E eu tinha um piano no quarto. Então peguei esse ridd e essa ideia (de "Back in Brazil). É meio dançante, com ritmos brasileiros". Henning completa que, em Vitória, o Beatle teve um dia de folga.

De acordo com Edu, ele ficou sabendo desses detalhes porque seu cargo durante a passagem do artista pela Capital foi o de diretor de operações. "Então, eu sei que ele se hospedou em um quarto de Vitória, que ele queria o piano, que nós botamos o piano lá e que ele teve um dia de folga", afirma.

O produtor frisa que, para conseguirem acomodar o piano no local o instrumento, teve que subir pelo elevador desmontado: "Nós desmontamos, subimos, montamos e afinamos o piano já dentro do quarto".

Edu comenta que quando chegou ao hotel, Paul foi direto para o quarto, jogou a bolsa que carregava em uma mesa de jantar que estava no espaço e correu para o piano. "Ele estava muito contente que a gente tinha conseguido atender o pedido dele", garante. Em agradecimento, como conta Henning, o cantor deixou uma carta escrita à mão no local em que se hospedou. "Foi o único papel que ele autografou nessa visita dele ao Espírito Santo", brinca.

Imagens exclusivas do quarto de hotel em que ficou hospedado Paul em Vitória, cedidas pela produção do show no Espírito Santo, revelam que no espaço foi realmente instalado um piano só para o cantor. Assista:

FOTÓGRAFO DE PAUL MCCARTNEY CONFIRMA VERSÃO

Marcos Hermes é considerado o fotógrafo oficial de Paul no Brasil. Quando o Beatle veio, em 2017, para gravar o clipe ele destaca que a música, realmente, já chegou pronta. "E foi uma surpresa para todos nós", pontua.

O profissional, que ajudou a produzir a gravação que aconteceu em Salvador, na Bahia, conta que acredita que, no mínimo, a canção começou a ser produzida no Espírito Santo. "Tenho convicção de que essa música começou a rolar em Vitória", conclui.