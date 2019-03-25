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Museus de Vitória oferecem visitas mediadas com agendamento online

A mediação das visitas é feita por uma equipe que é treinada e dura, em média, 1h30

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:50

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:50
Crédito: Museus BR/Reprodução
Se você gosta de visitar museus com direito a guia, eis que surge uma facilidade. Desde o início deste mês, a visita aos aparelhos culturais de Vitória pode ser agendada via internet. Para isso, basta acessar a seção de agendamentos do site da Prefeitura de Vitória, no endereço: agendamento.vitoria.es.gov.br.
Vale lembrar que o agendamento é feito para grupos de pessoas, que podem englobar escolas públicas e privadas, ONGs, instituições de ensino formais e não formais além de grupos turísticos. Em pouco mais de duas semanas de funcionamento, 12 grupos de visitantes já agendaram o cadastro pela web.
O serviço contempla a Casa Porto das Artes Plásticas, que recebe a mostra "Desenho: a Linha Difusa", além do Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel dos Passos Lyrio” (Museu do Pescador) e do Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), que irão receber novas exposições nas próximas semanas. 
A mediação das visitas é feita por uma equipe treinada e dura, em média, 1h30. Além dessa mediação, acontecem oficinas, jogos e ações com os visitantes de acordo com a faixa etária de cada um e perfil do grupo. 
"O serviço de agendamento online proporciona agilidade, facilidade e rapidez ao público interessado, que busca os museus para o consumo, a apreciação e valorização dos bens culturais ou ainda como uma ferramenta importante de educação e formação", afirmou Kênia Lyra, coordenadora da Casa Porto das Artes Plásticas.
COMO AGENDAR
Para realizar o agendamento, o usuário deve acessar a plataforma de agendamento online e seguir os seguintes passos:
1º - Escolha o Serviço > Selecione a categoria (Cultura) > Selecione o serviço (Visitas mediadas aos museus) > Próximo
2º - Escolha a unidade (espaço cultural desejado) > Próximo
3º - Preencha seus dados e clique em "Agendar"

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