Museus de Vitória oferecem visitas mediadas com agendamento online

Crédito: Museus BR/Reprodução

Se você gosta de visitar museus com direito a guia, eis que surge uma facilidade. Desde o início deste mês, a visita aos aparelhos culturais de Vitória pode ser agendada via internet. Para isso, basta acessar a seção de agendamentos do site da Prefeitura de Vitória, no endereço: agendamento.vitoria.es.gov.br.

Vale lembrar que o agendamento é feito para grupos de pessoas, que podem englobar escolas públicas e privadas, ONGs, instituições de ensino formais e não formais além de grupos turísticos. Em pouco mais de duas semanas de funcionamento, 12 grupos de visitantes já agendaram o cadastro pela web.

O serviço contempla a Casa Porto das Artes Plásticas, que recebe a mostra "Desenho: a Linha Difusa", além do Museu Histórico da Ilha das Caieiras “Manoel dos Passos Lyrio” (Museu do Pescador) e do Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), que irão receber novas exposições nas próximas semanas.

A mediação das visitas é feita por uma equipe treinada e dura, em média, 1h30. Além dessa mediação, acontecem oficinas, jogos e ações com os visitantes de acordo com a faixa etária de cada um e perfil do grupo.

"O serviço de agendamento online proporciona agilidade, facilidade e rapidez ao público interessado, que busca os museus para o consumo, a apreciação e valorização dos bens culturais ou ainda como uma ferramenta importante de educação e formação", afirmou Kênia Lyra, coordenadora da Casa Porto das Artes Plásticas.

COMO AGENDAR

Para realizar o agendamento, o usuário deve acessar a plataforma de agendamento online e seguir os seguintes passos:

1º - Escolha o Serviço > Selecione a categoria (Cultura) > Selecione o serviço (Visitas mediadas aos museus) > Próximo

2º - Escolha a unidade (espaço cultural desejado) > Próximo