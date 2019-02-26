Museu de Vitória exibe instrumentos musicais de quase 300 anos

Instrumentos musicais de até 300 em exposição no Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Museu Solar Monjardim/Divulgação

Até o dia 31 de março, os amantes da música poderão ver de perto réplicas e instrumentos originais de até 300 anos de idade no Museu Solar Monjardim, em Vitória. Pela primeira vez, "Uma Nova Música Antiga" - título do vernissage - é montada no Espírito Santo e, dentre seu acervo, está um violino de 1820 que pertenceu à família da Princesa Isabel e um cravo cuja tampa está pintada com um acena da Baía de Vitória no século XVIII.

Crédito: Museu Solar Monjardim/Divulgação

O diretor do Solar Monjardim, Evaldo Portela, destaca que a exposição conversa com outras ações que o museu vem desenvolvendo nos últimos tempos. "A oportunidade de levar estes belos instrumentos musicais ao público capixaba coincide com eventos e ações temáticas que o museu tem realizado na atual gestão", relata.

Crédito: Museu Solar Monjardim/Divulgação

Para ele, o fato da mostra ser inédita no Estado também colabora para que mais pessoas se interessem e visitem o espaço. Dessa forma, também acabam conhecendo o próprio museu e ficam sabendo da estrutura que ele dispõe para a comunidade.

No último ano, tivemos atividades relacionadas a danças históricas, costumes e etiqueta nos bailes antigos e a participação da mulher na música do século XIX, apenas para citar alguns exemplos Evaldo Portela, diretor do Museu Solar Monjardim

ACERVO

A exposição é uma parceria do Museu Solar Monjardim com o grupo A Trupe Barroca, que foi contemplado em edital de incentivo à cultura de 2017.

Crédito: Museu Solar Monjardim/Divulgação

O grupo compõe um conjunto musical capixaba que se dedica à pesquisa e execução de música antiga por meio de técnicas e instrumentos próprios da época. O trabalho foca principalmente nos séculos XVII e XVIII, partindo de obras de Vivaldi, Bach, Handel, Haydn e Mozart.

SERVIÇO

"Uma Nova Música Antiga" no Museu Solar Monjardim

Local: Museu Solar Monjardim (Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília, Vitória)

Visitação: até 31 de março, das 9h às 12h e de 13h30 às 16h30, de terça a sexta; e das 13h às 17h, aos sábados e domingos; exposição não será aberta nos dias de carnaval

Entrada franca