Munhoz e Mariano e outras atrações agitam os 475 anos de São Mateus

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano se apresenta no sábado (21) Crédito: Instagram/@munhozemariano

Começa nesta quinta-feira (19) e segue até o próximo domingo (22), a Expo Sama 2019, o evento que celebra os 475 anos de Colonização da cidade de São Mateus , no Norte do Estado. A programação, que acontece no Parque de Exposições, contará com shows nacionais, rodeio, exposição de animais, parque de diversões e tenda cultural com atrações alternativas para os visitantes.

As festividades começam, nesta quinta (19), com apresentação cultural, encontro de danças, rodeio e shows com Jhonny Mendes e Lauriete, no palco principal. Na sexta (20), é a vez de Izy Monteiro animar o público a partir das 22h30. No sábado (21), data em que se comemora o aniversário da cidade, a música fica por conta de Law Lima e da atração nacional Munhoz & Mariano.

No domingo (22) haverá o casamento comunitário na Tenda Cultural a partir das 9h. A programação do dia inclui ainda apresentações culturais, peças teatrais e shows com “PH” Paulo Henrique e Zé Ricardo & Thiago.

Quem gosta de diversão e aventura, poderá aproveitar para ver a cidade do alto. É que a Roda Gigante Brasil World Led, que é conhecida por fazer parte das atrações do Lollapalooza , um dos maiores festivais de música alternativa do mundo, já está montada no Parque de Exposições de São Mateus. O brinquedo tem 30 metros de altura, 30 cabines com capacidade para até quatro pessoas, além de 5 mil enfeites de luz e imagens.

Confira a programação

Quinta-feira (19)

16h – Apresentação Cultural – Encontro De Literatura (Tenda Cultural) Lançamento Do Livro “Joana, A Cura” De João Fideli. (Tenda Cultural)

18h – Encontro De Danças Expo Sama 2019 (Tenda Cultural)

- Grupo Da Escola De Artes Do Vila Nova. (Tenda Cultural)

- Danças Urbanas Com Lil Rick Dancer (Tenda Cultural)

- Ritmus Latinos – Com Alex Argentino (Tenda Cultural)

- Aulão Fit Dance – Lil Rick (Tenda Cultural)

20h - Rodeio Show

21h – Nação Santa Reggae (Tenda Cultural)

22h - Jhonny Mendes (Católico) Part. Amigos Cantando A Fé

23h- Lauriete (Gospel) Part. Kaylla Oliveira (Cantora Gospel Mirim)

Sexta-feira (20)

16h – Apresentação Cultural – Som Uni – Ufes/Ceunes – Direção De Amarilson Gamberone (Tenda Cultural)

17h – Encontro De Folias De Reis De Boi – Expo Sama 2019 (Tenda Cultural)

- Grupo De São Cristovão – Mestre (Tenda Cultural)

18h – Encontro De Forró De Raiz (Tenda Cultural)

- Trio Caterete & Amantes Do Vinil – Dj Kbelo (Tenda Cutural)

20h – Grupo Boca (Mpb) (Tenda Cultural)

20h - Rodeio Show

21h – Dj Paulinho (Tenda Cultural)

22h – Banda Leões Do Norte (Reggae) (Tenda Cultural)

22h30 - Izy Monteiro

00h00 - Devinho Novaes

1h30 - Mariana Fagundes

Sábado (21)

11h – Campanha E Palestra Sobre Valorização Da Vida - 7° Grupo Escoteiro Agenor De Souza Lé (São Mateus) (Tenda Cultural)

14h – Sama Groove – Orquestra De Bateria (Tenda Cutural)

16h – Circulação Secult-es – Capoeira Beribazu – Cariacica (Tenda Cultural)

18h – Grupo Folclórico Pomerano Fauhãn – Vila Pavão (Tenda Cultural)

19h - Encontro De Jongos Expo Sama 2019 (Tenda Cultural)

19h30 – Entrega Dos Prêmios Aos Vencedores Do Concurso De Redação “São Mateus, Minha Cidade” (Tenda Cultural)

20h - Rodeio Show

20h – Encontro Mateense De Capoeiras (Tenda Cultural)

- Samba De Roda – Capura Raça (Tenda Cultural)

21h – Dj Paulinho (Tenda Cultural)

22h – Eternizando Samba (Tenda Cultural)

22h30 - Lambasaia

00h00 - Munhoz & Mariano

1h30 - Law Lima

Domingo (22)

9h – Casamento Comunitário – Lira Mateense (Tenda Cultural)

11h – Edson Show (Tenda Cultural)

14h – Quitute Musical – Vila Cultural (Tenda Cultural)

- Abed – Escola De Dança – Agnaldo Bonfim – Teixeira De Freitas (Tenda Cultural)

- Aulão Ritmos Latinos – Alex Argentino (Tenda Cultural)

15h - Batalha City – Cultura hip-hop Cypher Expo Sama (Tenda Cultural)

15h30 - Festival De Prêmios

17h30 - Peças Teatrais Infantis “O Mundo Mágico Das Bonecas Lol E Baby Shark Show"

18h – Encontro Da 3ª Idade – Serranos E Edu Wagner (Tenda Cultural)

19h - “PH” Paulo Henrique

20h30 - Zé Ricardo & Thiago