Munhoz e Mariano e Felipe Araújo fazem show com entrada franca no ES

Felipe Araújo se apresenta no sábado (21) Crédito: Divulgação/Universal Music

A 2ª Festa da Cana e do Mel será bastante agitada. Além da feira de comercialização dos produtos na Feira do Microempreendedor Individual, o evento terá artesanato, parque de diversões, e muita música.

Munhoz e Mariano, o cantor As principais atrações são a dupla, o cantor Felipe Araújo Alemão do Forró , que se apresentam de quinta (19) a domingo (22), na área de eventos de Viana Sede. A entrada é franca. (Confira a programação abaixo)

O prefeito de Viana Gilson Daniel destaca que a realização do evento atende aos pedidos da comunidade de melhoria no turismo. "Estamos com as contas equilibradas, obras por toda a cidade e isso nos possibilita, também, investir no turismo da cidade, o que é muito importante. Já temos tradição na realização de grandes eventos e para atender aos pedidos da comunidade neste ano teremos a festividade", disse.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (19)

17h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI

20h – Rickson Maioli

Sexta-feira (20)

17h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI

20h - Rian e Rodrigo

22h30 - Munhoz e Mariano

0h30 - Xirú do Sul

Sábado (21)

14h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI

18h30 - Serginho Black

20h30 - Richard Viana

22h30 - Cristian Greik

00h30 - Felipe Araújo

Domingo (22)

14h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI

17h – Atração infantil Super Heróis

18h30 - João Filipe e Rafael