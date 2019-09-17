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FESTA

Munhoz e Mariano e Felipe Araújo fazem show com entrada franca no ES

Sertanejos são atrações da 2º Festa da Cana e do Mel, que começa nesta quinta-feira (19), em Viana, e terá ainda Alemão do Forró

Publicado em 

17 set 2019 às 06:04

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 06:04

Felipe Araújo se apresenta no sábado (21) Crédito: Divulgação/Universal Music
A 2ª Festa da Cana e do Mel será bastante agitada. Além da feira de comercialização dos produtos na Feira do Microempreendedor Individual, o evento terá artesanato, parque de diversões, e muita música.
As principais atrações são a dupla Munhoz e Mariano, o cantor Felipe Araújo e Alemão do Forró, que se apresentam de quinta (19) a domingo (22), na área de eventos de Viana Sede. A entrada é franca. (Confira a programação abaixo)
O prefeito de Viana Gilson Daniel destaca que a realização do evento atende aos pedidos da comunidade de melhoria no turismo. "Estamos com as contas equilibradas, obras por toda a cidade e isso nos possibilita, também, investir no turismo da cidade, o que é muito importante. Já temos tradição na realização de grandes eventos e para atender aos pedidos da comunidade neste ano teremos a festividade", disse.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (19)
17h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI
20h – Rickson Maioli
Sexta-feira (20)
17h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI
20h - Rian e Rodrigo
22h30 - Munhoz e Mariano
0h30 - Xirú do Sul
Sábado (21)
14h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI
18h30 - Serginho Black
20h30 - Richard Viana
22h30 - Cristian Greik
00h30 - Felipe Araújo
Domingo (22)
14h - Início do funcionamento da Feira da Cana e do Mel e Feira do MEI
17h – Atração infantil Super Heróis
18h30 - João Filipe e Rafael
20h30 - Alemão do Forró

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