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Projeto

Mumuzinho sai em busca de sósia para a gravação de novo clipe

Muitas pessoas já começaram a se credenciar para aparecer no projeto, mesmo que não se pareçam tanto assim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 09:06

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 09:06

O cantor Mumuzinho
O cantor Mumuzinho Crédito: Globo/Vitor Pollak
O cantor Mumuzinho, 36, está em busca de um sósia. A revelação foi feita por ele mesmo nas redes sociais. A ideia é encontrar alguém muito parecido para que faça uma parceria no clipe da música "Playlist".
"Chegou a hora. Vocês sempre me marcam dizendo que tem um conhecido que se parece comigo ou você mesmo se parece comigo. Será? Marca ele aqui nos comentários, quero ele junto comigo participando do meu clipe novo", disse.
Rapidamente, muitas pessoas já começaram a se credenciar para aparecer no projeto. Mesmo que não se pareçam tanto assim. Foi o caso do comediante Rafael Portugal. "Se for só nascido no mesmo bairro e ter sido vizinho não serve não?", brincou.

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O jogador Thiago Silva também quis participar: "Eu", escreveu. Mas também apareceram perfis compatíveis ao pedido. Mumuzinho deverá escolher nos próximos dias.

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