Mumuzinho sai em busca de sósia para a gravação de novo clipe

O cantor Mumuzinho Crédito: Globo/Vitor Pollak

O cantor Mumuzinho , 36, está em busca de um sósia. A revelação foi feita por ele mesmo nas redes sociais. A ideia é encontrar alguém muito parecido para que faça uma parceria no clipe da música "Playlist".

"Chegou a hora. Vocês sempre me marcam dizendo que tem um conhecido que se parece comigo ou você mesmo se parece comigo. Será? Marca ele aqui nos comentários, quero ele junto comigo participando do meu clipe novo", disse.

Rapidamente, muitas pessoas já começaram a se credenciar para aparecer no projeto. Mesmo que não se pareçam tanto assim. Foi o caso do comediante Rafael Portugal. "Se for só nascido no mesmo bairro e ter sido vizinho não serve não?", brincou.