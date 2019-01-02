Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fotografia

Morre o fotógrafo Cafi, autor de famosas capas de discos da MPB

Ele sofreu um infarto enquanto acompanhava a virada do ano no Arpoador. Ele foi responsável por capas icônicas como a do álbum "Clube da Esquina", de 1972

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 23:20

Publicado em 

01 jan 2019 às 23:20
Capa do disco "Clube da Esquina" (1972) Crédito: Cafi
Morreu nesta terça (1º), aos 68 anos, o artista plástico e fotógrafo pernambucano Cafi. Ele sofreu um infarto enquanto acompanhava a virada do ano no Arpoador, na zona sul do Rio. Nascido Carlos da Silva Assunção Filho, o recifense foi o fotógrafo oficial do Clube da Esquina e autor da famosa capa do disco duplo que os músicos mineiros lançaram em 1972, que traz a imagem de um menino negro e um menino branco sentados perto de uma cerca.
Fotógrafo Cafi, responsável por várias capas icônicas de discos da MPB Crédito: Aurélio Alpoim
Vindo de uma família tradicional da capital pernambucana, Cafi pegou gosto pela fotografia graças a um tio, que colecionava esse tipo de registro. Começou fazendo fotos das obras que ele pintava na adolescência e depois enveredou pelos retratos.Ele cursou gravura e pintura na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio.
Segundo depoimento que Cafi prestou ao Museu da Pessoa, foi em 1968 que ele conheceu Ronaldo Bastos, compositor que o apresentou aos mineiros do Clube da Esquina. Junto de Bastos, fundou ainda a Nuvem Cigana, coletivo que reuniu músicos e poetas nos anos 1970.
Nas duas décadas seguintes, ele foi o responsável por mais de 250 capas de discos da MPB, especialmente daqueles gravados por integrantes do Clube, como Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Também assinou trabalhos de Alceu Valença, Chico Buarque, Jards Macalé, Fagner, Geraldo Azevedo e Nana Caymmi.
Participou ainda da edição do "Expresso Voador", jornal do Circo Voador.Em seu site, ele informa ainda que esteve presente em mais de 30 exposições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados