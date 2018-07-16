Morre o ator Robert Wolders, ex-companheiro de Audrey Hepburn

O ator holandês Robert Wolders, estrela da série de faroeste dos anos 1960 "Laredo", morreu aos 81 anos, na quinta-feira, 12. Wolders atuou em filmes como "Beau Geste" (1966), "Interval" (1973) e "Tobruk" (1967).
Wolders foi casado com a atriz inglesa nascida na Índia Merle Oberon, que atuou em produções como "O Morro dos Ventos Uivantes" (1939) e "Que Sabe Você do Amor?" (1941).
O último trabalho de Wolders foi no telefilme "The Legendary Curse of the Hope Diamond", de 1975.
Em 1980, o ator conheceu o ícone do cinema Audrey Hepburn, protagonista de "Bonequinha de Luxo" (1961) e "Sabrina" (1954), que estava casada com o psiquiatra italiano Andrea Dotti na época.
Hepburn se separou do marido para ficar com Wolders, com quem viveu até sua morte, em 1993.