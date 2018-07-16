Aos 81 anos

Morre o ator Robert Wolders, ex-companheiro de Audrey Hepburn

O último trabalho de Wolders foi no telefilme 'The Legendary Curse of the Hope Diamond', de 1975

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Morre o ator Robert Wolders, ex-companheiro de Audrey Hepburn Crédito: Reprodução/Instagram @vintage_stardust
O ator holandês Robert Wolders, estrela da série de faroeste dos anos 1960 "Laredo", morreu aos 81 anos, na quinta-feira, 12. Wolders atuou em filmes como "Beau Geste" (1966), "Interval" (1973) e "Tobruk" (1967).
Wolders foi casado com a atriz inglesa nascida na Índia Merle Oberon, que atuou em produções como "O Morro dos Ventos Uivantes" (1939) e "Que Sabe Você do Amor?" (1941).
O último trabalho de Wolders foi no telefilme "The Legendary Curse of the Hope Diamond", de 1975.
Em 1980, o ator conheceu o ícone do cinema Audrey Hepburn, protagonista de "Bonequinha de Luxo" (1961) e "Sabrina" (1954), que estava casada com o psiquiatra italiano Andrea Dotti na época.
Hepburn se separou do marido para ficar com Wolders, com quem viveu até sua morte, em 1993.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

