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Luto

Morre o ator Ian Holm, o Bilbo Bolseiro da saga 'O Senhor dos Anéis'

Ian Holm, que também deu vida ao androide Ash em 'Alien', faleceu aos 88 anos

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 12:16
ator britânico Ian Holm, conhecido por viver Bilbo em
ator britânico Ian Holm, conhecido por viver Bilbo em "O Senhor dos Anéis" e Ash em "Alien, O Oitavo Passageiro" Crédito: Reprodução
O ator britânico Ian Holm, conhecido por viver Bilbo em "O Senhor dos Anéis" e Ash em "Alien, O Oitavo Passageiro", morreu, aos 88 anos, nesta sexta-feira (19). O agente do ator confirmou a notícia ao jornal The Guardian, citando complicações de Parkinson como causa da morte.
"Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador. Ian era charmoso, gentil e talentoso, e vamos sentir falta muita dele", escreveu o agente.
Holm nasceu em 12 de setembro de 1931, na cidade de Goodmayes. O filho de médicos escoceses foi indicado ao Oscar e venceu um Bafta por seu papel em "Carruagens de Fogo", um dos filmes de esporte mais célebres do cinema.
O ator também ganhou um Tony, considerado o maior prêmio do teatro americano, em 1967, pelo papel na peça "The Homecoming", de Harold Pinter.

BILBO

A conexão de Holm com "O Senhor dos Anéis" é mais antiga do que a trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson. Em 1981, quando a BBC produziu uma adaptação para o rádio da obra de J.R.R. Tolkien, ele foi o escolhido para dar voz a Frodo.
Trinta anos depois, ele virou o tio de Frodo, Bilbo Bolseiro, nos três filmes lançados entre 2001 e 2003 -o último, "O Retorno do Rei", venceu o prêmio de melhor elenco no SAG Awards.
Holm ainda reprisou o papel em dois filmes de "O Hobbit", trilogia prelúdio dirigida por Peter Jackson entre 2012 e 2014. Nos longas, Martin Freeman interpretou o jovem Bilbo.

ASH

No clássico "Alien: O Oitavo Passageiro", que deu o pontapé inicial à franquia espacial, Holm interpretou Ash, o chefe de ciência da nave Nostromo.
Em uma das cenas mais memoráveis do filme, o personagem é revelado como um androide.
O monólogo entregue pelo personagem após ser "reativado", com a cabeça biônica separada do corpo, é uma das imagens indeléveis do longa de Ridley Scott. Ash só reapareceu no videogame "Alien: Isolation", de 2014, sendo que Holm mais uma vez emprestou sua voz para o androide.

OUTROS PAPÉIS

Em uma carreira que compreende mais de 130 títulos para cinema e TV, Holm apareceu em uma série de produções marcantes --do clássico da ficção científica "Brazil: O Filme" (1985) à animação "Ratatouille" (2007), no qual deu voz ao personagem Skinner.
Foi o Rei João em "Robin e Marian" (1976), em que Sean Connery viveu uma versão envelhecida de Robin Hood; o Cornelius de "O Quinto Elemento" (1997); e o Terry de "O Dia Depois de Amanhã" (2004).
Holm ainda apareceu em filmes como "Os Bandidos do Tempo" (1981), "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" (1984), "Hamlet" (1990), "As Loucuras do Rei George" (1994) e "O Aviador" (2004).

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