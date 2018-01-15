Morre Dolores O'Riordan, vocalista do The Cranberries, aos 46 anos

Dolores O'Riordan Crédito: Reprodução/Instagram @doloresoriordanfanpage

A vocalista da banda The Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu nesta segunda-feira (15) aos 46 anos. Segundo a TV estatal da Irlanda, a morte foi repentina. Dolores deixa três filhos, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain, e o ex-marido, Don Burton.

O jornal "Irish Times" diz que um porta-voz transmitiu uma nota dizendo que os integrantes da banda "estão devastados por ouvir as notícias" e pediram privacidade "nesta hora muito difícil".

A banda The Cranberries, das mais emblemáticas dos anos 90 do gênero, foi formada na Irlanda entre o início da década de 80 e início da de 90, mesma época em que Dolores O'Riordan tomou o posto de vocalista.

Eles começaram com a gravação de algumas músicas e com shows em lugares pequenos. Após algumas turnês, o grupo abriu shows de Mike Oldfield no Reino Unido e nos EUA.

O primeiro álbum da banda foi a mais tocada no Reino Unido. O segundo álbum foi lançado em 1994 e foi sucesso de vendas.

"ZOMBIE" e "LINGER" SÃO SUCESSOS DO CRANBERRIES

Relembre sucessos da banda: