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Marcou época

Morre Dolores O'Riordan, vocalista do The Cranberries, aos 46 anos

Dolores deixa três filhos e o ex-marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 18:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 18:53

Dolores O'Riordan Crédito: Reprodução/Instagram @doloresoriordanfanpage
A vocalista da banda The Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu nesta segunda-feira (15) aos 46 anos. Segundo a TV estatal da Irlanda, a morte foi repentina. Dolores deixa três filhos, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain, e o ex-marido, Don Burton. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
O jornal "Irish Times" diz que um porta-voz transmitiu uma nota dizendo que os integrantes da banda "estão devastados por ouvir as notícias" e pediram privacidade "nesta hora muito difícil".
A banda The Cranberries, das mais emblemáticas dos anos 90 do gênero, foi formada na Irlanda entre o início da década de 80 e início da de 90, mesma época em que Dolores O'Riordan tomou o posto de vocalista. 
Eles começaram com a gravação de algumas músicas e com shows em lugares pequenos. Após algumas turnês, o grupo abriu shows de Mike Oldfield no Reino Unido e nos EUA. 
O primeiro álbum da banda foi a mais tocada no Reino Unido. O segundo álbum foi lançado em 1994 e foi sucesso de vendas.
"ZOMBIE" e "LINGER" SÃO SUCESSOS DO CRANBERRIES
Relembre sucessos da banda:
 

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