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CINEMA

Marvel divulga novo teaser de 'Vingadores: Ultimato'

Filme é um dos mais aguardados do ano e estreia no dia 25 de abril

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 13:59

Publicado em 

12 abr 2019 às 13:59
O vilão Thanos (Josh Brolin) em cena de 'Vingadores: Guerra Infinita' Crédito: Divulgação
A Marvel divulgou nesta quinta-feira (11) um novo teaser de "Vingadores: Ultimato", um dos filmes mais aguardados do ano, e que estreia dia 25 de abril nos cinemas.
No vídeo, o Capitão América (Chris Evans), faz um discurso para os outros heróis: "Vocês conhecem seus times e suas missões. Não há segundas chances. Cuidem uns dos outros. Essa é a batalha das nossas vidas", diz.
Na sequência, Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) brinca: "Ele é bom nisso [em discursos]". Ao que o Homem-Formiga complementa: "Não é?" Os heróis vão se dividir em grupos para tentar derrotar Thanos (Josh Brolin).
SINOPSE
Como já divulgado em outros trailers, Capitão América, Hulk (Mark Ruffalo), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Capitã Marvel (Brie Larson), Thor (Chris Hemsworth) e o Homem-Formiga tentam vingar os mortos do filme anterior. Foram poucos os heróis que restaram após a destruição promovida por Thanos ao final do terceiro longa.
PRÉ-VENDA
Começou na semana passada a pré-venda de ingressos de  "Vingadores: Ultimato". Disponíveis no site 
ingresso.com
, as entradas são para sessões nos complexos Centerplex, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Espaço Itaú de Cinema, Kinoplex, Moviecom, Playarte e UCI.
Estão disponíveis os ingressos para a pré-estreia (na virada do dia 24 para 25/4) e para a semana de estreia, que vai de 25/4 a 1º/5.
Ao todo, há 123 sessões de pré-estreia na cidade de São Paulo, todas em 3D, incluindo em salas com as tecnologias Imax, XD, Cinépic, 4D, Xplus e D-Box.

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