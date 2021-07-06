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Mariska Hargitay cai e quebra tornozelo na première de "Viúva Negra"

Atriz da série "Law & Order: SVU" precisou ir ao hospital e perdeu a festa que sucedeu a exibição, realizada na casa dela

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2021 às 15:27
A atriz Mariska Hargitay, de 57 anos, quebrou o tornozelo ao cair no tapete vermelho da première de "Viúva Negra". O evento ocorreu em Hamptons, nos Estados Unidos, neste domingo (4).
A estrela da série "Law & Order: SVU" foi levada para o Hospital de Southampton, depois de tropeçar ao correr da chuva, na saída do evento.
Mariska Hargitay compartilhou uma foto do tornozelo quebrado
Mariska Hargitay compartilhou uma foto do tornozelo quebrado Crédito: Reprodução/ Instagram @therealmariskahargitay
Uma fonte disse ao site Page Six que Hargitay passou algumas horas no hospital e perdeu a festa que sucedeu a exibição, realizada na casa dela, em East Hampton.
"Mariska estava correndo para dar as boas-vindas aos convidados em sua casa e caiu na rua úmida e chuvosa, em frente ao cinema. Ela foi levada para o hospital de ambulância com o marido, Peter Herman, ficou lá por várias horas e acabou com uma perna imobilizada. Ela só voltou depois da meia noite, quando a festa já havia acabado", revelou a fonte.
"Em vez de se preocupar consigo mesma, ela estava mais preocupada que tudo tivesse corrido bem e que todos se divertissem na comemoração", acrescentou. A atriz receberia a presença de nomes como David Harbour, que está no elenco do filme da Marvel, Drew Barrymore, Ellen Pompeo, Zachary Quinto, Cynthia Nixon e John Leguizamo, entre outros.
Na segunda-feira, 5, ela compartilhou uma foto do tornozelo e, na legenda da publicação, brincou: "Meu look de verão". Confira:

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