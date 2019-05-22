Marcos e Belutti fazem show para lançar DVD dos 10 anos de carreira

22/05/2019 - Ferrugem canta com Marcos ENTITY_amp_ENTITYBelutti na gravação do DVD que comemora dez anos da dupla Crédito: Anderson Smoke/Divulgação

A dupla sertaneja Marcos & Belutti passou anos se preparando para celebrar os dez anos de carreira, completados em 2018. E não foi à toa. Conforme prometido, eles gravaram um DVD em julho do ano passado com 20 músicas inéditas. Agora, eles fazem o show de lançamento do novo projeto, já nas lojas e plataformas digitais.

"A gente esperava um resultado melhor do que o normal, porque viemos de um DVD simples, acústico. Para os dez anos, a gente queria coroar esse momento. As músicas novas deram resultado logo após a gravação do DVD, e os nossos shows já estão com a maior parte do repertório de inéditas", afirma Marcos.

As novas composições poderão ser vistas na próxima sexta (24) na abertura da nova turnê "M&B 10 Anos", que será no Credicard Hall, em São Paulo. E o show será fiel à superprodução deste DVD. "Tudo depende do momento da nossa carreira. Como esse trabalho é comemorativo, é pura pirotecnia. Quem for ao Credicard verá um palco animal. Mas não é o que a gente prefere. Em agosto, vamos gravar outro e voltaremos para o simples."

A apresentação trará, ainda, os sucessos da dupla em novas versões, como gravadas no DVD. Marcos afirma que eles fizeram algumas mudanças, mas sem que elas perdessem suas características. "Nós regravamos apenas os principais hits. Tivemos mais de 20 músicas de sucesso, e preferimos mostrar ao público que estamos de olho no futuro", diz Marcos.

Entre os sucessos regravados estão "Romântico Anônimo", "Cancela o Sentimento", "Eu Era", "Tão Feliz", "Solteiro Apaixonado" e "Domingo de Manhã". Como vem acontecendo nos últimos anos, a dupla também começou a investir em parcerias musicais. A primeira delas foi "Aquele 1%", com Wesley Safadão.

"Jamais vale tudo em parcerias. Não fazemos música pelo sucesso. Temos amor à música e, graças a Deus, sobrevivemos desse amor. Sempre escolhemos artistas com uma história contundente e que se confunda com a nossa", defende Marcos. "Pelo sucesso ou pela grana, a gente deixa passar", completa o artista.

Amigo da dupla Marcos e Belutti há alguns anos, Ferrugem foi um dos artistas chamados para participar do novo DVD. A história de encontro dos músicos é bem inusitada. Antes de Ferrugem ser tornar conhecido no cenário musical, Belutti havia publicado um vídeo ouvindo uma das músicas do pagodeiro nas redes sociais, e eles acabaram criando uma relação de amizade.