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Quarentena

Mandetta volta a aparecer em live sertaneja em noite de panelaço

O Ministro da Saúde afirmou ser fã da cantora Marília Mendonça e agradeceu o esforço para que pessoas não se aglomerem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 12:07

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 12:07

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma aparição na live da cantora Marília Mendonça, na noite desta nesta quarta-feira (8).
"Nós como fãs, aqui no Ministério da Saúde, ficamos ainda mais fãs sabendo que você está fazendo [essa live] e não está aglomerando as pessoas", disse Mandetta. O vídeo foi retirado de uma entrevista coletiva realizado pelo ministro da tarde de quarta.
Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de novo panelaço durante pronunciamento sobre a crise do novo coronavírus na noite desta quarta-feira (8).
Este é o quinto discurso de Bolsonaro sobre a Covid-19, o quarto desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia do novo coronavírus.
Houve protestos em diversos bairros de São Paulo e também em outras capitais do país.
O ministro da Saúde participou da transmissão ao vivo da dupla sertaneja Jorge e Mateus, feita no YouTube na noite do último sábado (4).
Ele apareceu em um vídeo gravado, no qual afirma que "é importante que a música chegue, mas que a gente não se aglutine". Disse ainda que as pessoas precisam se proteger e que o sistema de saúde precisa se preparar, "para que no momento certo, a gente possa se abraçar".

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A live de Jorge e Mateus chegou a ser vista simultaneamente por 3 milhões de usuários da rede.
Mais cedo, Mandetta também havia participado da transmissão do cantor Xand Avião, com a mesma mensagem.

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