Mamma mia! Grupo faz show com sucessos do Abba em Vitória

Crédito: Moamay Photos

Abba Experience In Concert" promete dar um giro completo na carreira do grupo sueco Abba. Das primeiras músicas que viraram hits mundiais ao sucesso que foi a trilha sonora dos dois volumes de "Mamma Mia!", o quarteto que interpreta o Abba será acompanhado por músicos e balé especial, que também trocará de figurino três vezes. Ao todo, nove pessoas compõem as coreografias das canções. A apresentação única acontece neste domingo (19), na Arena Vitória, no Clube Álvares Cabral, às 19h30. Em três atos, "promete dar um giro completo na carreira do grupo suecoDas primeiras músicas que viraram hits mundiais ao sucesso que foi a trilha sonora dos dois volumes de, o quarteto que interpreta o Abba será acompanhado por músicos e balé especial, que também trocará de figurino três vezes. Ao todo, nove pessoas compõem as coreografias das canções. A apresentação única acontece neste domingo (19), na, no Clube Álvares Cabral, às 19h30.

"A plateia chora, sorri, alguns dançam... É muito lindo ver a reação de todos eles, vendo o mesmo show, mas sentindo a nossa energia. Somos cantores interpretando Abba da forma mais fiel possível", dispara a cantora Flávia Mengar, que performa como Agnetha Faitskog no espetáculo. "Nós não nos intitulamos covers. Somos atores e cantores que cantam e dançam Abba", explica.

Crédito: Moamay Photos

A cantora adianta que no espetáculo estão cerca de 17 músicas e, assim como os atos, elas são repartidas em intervalos da carreira do grupo sueco. Na primeira sessão são escolhidas as primeiras músicas que foram lançadas e os figurinos remontam à década de 1970. Em seguida, o figurino é uma réplica de roupas que o Abba realmente usava durante seus shows. E na terceira parte toda a montagem é uma homenagem ao musical da Broadway de "Mamma Mia!". "As músicas da terceira parte são todas dos filmes. E os figurinos são todos feitos por Bruno Oliveira, principal estilista carnavalesco de São Paulo", detalha.

FAMA DAS MÚSICAS

Flávia comenta que quando estreou o show, em fevereiro deste ano, ela foi convidada a compor o elenco já tendo experiência de musical, assim como a cantora que interpreta Anni-Frid Lyngstad - a outra cantora da formação original. "O Abba a gente já conhecia, é claro, pelos nossos pais e avós, mas percebemos que muita gente se empolga mais quando a trilha sonora do filme começa a tocar", relata.

Meryl Streep e Amanda Seyfried. "Mas o legal é que ainda assim encanta todo mundo e até os mais jovens se identificam na terceira parte do show", comemora. Ela avalia que as interações que fazem durante uma canção e outra também colaboram para todo mundo se sentir à vontade. Segundo a cantora, o espetáculo consegue atrair bem o público de todas as idades, mas os mais jovens passaram a conhecer o grupo quando assistiram ao filme "Mamma Mia!" (2008), com. "Mas o legal é que ainda assim encanta todo mundo e até os mais jovens se identificam na terceira parte do show", comemora. Ela avalia que as interações que fazem durante uma canção e outra também colaboram para todo mundo se sentir à vontade.

"A gente conversa com a plateia, em inglês, como se fôssemos os integrantes de verdade. Acho que acaba fazendo com que a gente seja amigo do público e ele gosta, responde muito bem à interação", reitera. A intérprete também defende que o balé das apresentações chama a atenção em um show à parte e garante que em alguns números a platéia chega a ovacionar os dançarinos. Flávia exemplifica que prova disso é uma dos números mais aplaudidos ser de uma canção que nem é tão conhecida assim.

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"As pessoas amam 'When I Kissed The Teacher', de 1976, mas o que mais é irradiante nele é o balé, até porque a música por si só é uma das menos conhecidas", relata. Essa canção é a primeira que toca no segundo volume do longa "Mamma Mia!". "No filme você vê que a coreografia também é muito importante. É mais a dança que enfeita o número mesmo", conclui.

SERVIÇO

Abba Experience In Concert

Quando: domingo (19), às 18h30.

Onde: Arena Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: de R$ 30 (arquibancada/ meia) a R$ 120 (setor diamante/ inteira). À venda no site Blueticket.com.br.