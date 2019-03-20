Magia da Páscoa invade Domingos Martins a partir de sexta-feira (22)

Vila de Páscoa terá Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins (arquivo)

Domingos Martins está em clima da Páscoa. O município já começa a abrir as suas vilas temáticas para o período nesta sexta-feira (22). A primeira é a de Pedra Azul, que será aberta às 15h com direito a casa do coelho, árvore decorada com ovos e programação especial. A atração ficará montada no canteiro central da cidade, entre a BR 262 e a Avenida Principal, até o dia 21 de abril.

Já a Vila da Páscoa montada em Campinho será aberta na sexta-feira seguinte, dia 29. Nesta edição, a ela será ambientada na área de eventos em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro de Campinho, e fica aberta até o dia 21 de abril. Como já é tradição, o ambiente temático vai abrigar diversos cenários, personagens alusivos à época, horta, roda d’água, painéis para fotografia, além de projeto paisagístico.

A Osterbaum, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos, terá lugar de destaque na decoração da Vila da Páscoa. O diferencial deste ano ficará com a reprodução, dentro da vila, de alguns pontos turísticos do município, como a Casa da Cultura e o portal de entrada de Campinho.

Vila da Páscoa, em Domingos Martins, de anos anteriores Crédito: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins

"Queremos trazer essas referências culturais e turísticas para a edição deste ano com a exposição de maquetes de alguns de nossos pontos turísticos, além de informações e curiosidades que envolvem esta parte da história de Domingos Martins, explica coordenadora da Vila da Páscoa, Aparecida Trarbach.

A Praça Dr. Arthur Gerhardt também vai ser decorada com coelhos, ovos de Páscoa e outros ornamentos típicos da época. Para a ornamentação dos canteiros, a Prefeitura conta com a parceria de empresários, comerciantes e entidades martinenses.

A Rua João Batista Wernersbach, a Rua de Lazer, também será decorada especialmente para o período da Páscoa. De acordo com a Comissão de Colaboradores que coordena os eventos no local, os preparativos começam na próxima semana com ornamentação dos postes e luminárias com Osterbaum. Um exemplar da árvore típica alemã vai embelezar o coreto central e diversas apresentações culturais estão sendo programadas.

CAÇA AOS OVOS

Um dos momentos mais esperados pelo público infantil, a tradicional Caça aos Ovos, será no domingo de Páscoa (21 de abril), a partir das 8h. De acordo com a tradição, o Coelhinho vai esconder ovinhos recheados de bala por toda a Vila da Páscoa, na Praça Dr. Arthur Gerhardt e no canteiro central da BR 262 - onde está localizada a Vila de Pedra Azul - e caberá à criançada achá-los!

Vila da Páscoa

Domingos Martins

Quando: 29 de março a 21 de abril

Abertura Oficial: 29 de março, às 9h

Local: Área de eventos em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho

Funcionamento: Segunda a quinta, das 9h às 20h. Sextas, sábados e domingos, das 10h às 22h

Presença do Coelhinho: Sábado, 10h às 11h; das 16h às 17h e das 20h às 21h. Domingo, das 10h às 11h e das 16h às 17h

Caça aos Ovos: Domingo de Páscoa, dia 21 de abril, a partir das 8h, na Vila da Páscoa e na Praça Dr. Arthur Gerhardt

Entrada gratuita

Pedra Azul

Quando: 22 de março a 21 de abril

Abertura Oficial: 22 de março, às 15h

Local: no canteiro central de Pedra Azul (entre a BR 262 e a Avenida Principal)

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO PEDRA AZUL

22 de março (Sexta – Feira)

15h: Abertura Oficial da Vila da Páscoa com a presença de autoridades, desfile com alunos das escolas do Distrito de Aracê e entrega dos objetos simbólicos da Páscoa criados pelas crianças

17h: Apresentação Cultural

23 de março (Sábado)

15h: Contação de histórias e pintura de rosto

17h: Apresentação Cultural

24 de março (Domingo)

15h: Contação de histórias e pintura de rosto

29 a 31/03; 05 a 07/04; 12 a 14/04: Nesses finais de semana o evento contará com programações culturais, barraquinhas de comidas típicas e muitas brincadeiras

19 de abril (Sexta-feira Santa)

8h: Programação da Igreja Católica - Saída da praça com procissão até o cruzeiro de Pedra Azul

15h: Celebração da Paixão de Cristo - Igreja Católica

17h: Encenação da Morte e Ressurreição de Cristo com grupo de jovens de Pedra Azul - Vila Páscoa

20 de abril (Sábado de Aleluia)

20h30: Apresentação Musical – Vila da Páscoa

21 de abril (Domingo de Páscoa)

8h: Missa de Páscoa com procissão saindo da Vila da Páscoa até a Igreja Católica