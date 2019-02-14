Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Madonna usa redes sociais para dar pistas sobre o 14º álbum da carreira

Cantora aponta que novo disco poderá ter influências portuguesas; ela vive em Lisboa há dois anos

Publicado em 

14 fev 2019 às 13:57

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 13:57

Madonna em Marraquexe quando comemorou seus 60 anos Crédito: Instagram/Madonna
Madonna mora em Portugal desde 2017. E a mudança pode estar ajudando a cantora americana a se inspirar para um novo disco, o 14º álbum da sua carreira. O próximo trabalho de Madonna ainda não tem data para estrear. A cantora, porém, usa as redes sociais para dar pistas sobre o que os fãs podem esperar sobre os novos hits da rainha da música pop.
"Se expresse, não se reprima! Muito ansiosa em compartilhar a magia de Lisboa, Portugal", escreveu Madonna.
Nas imagens publicadas no perfil oficial dela no Instagram, o português Dino D’Santiago aparece como parceiro da cantora, que surge arriscando tocar alguns instrumentos. Madonna é cercada pelas Batucadeiras, um grupo tradicional de cantoras e instrumentistas. A participação delas é dada como certa para o novo álbum.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados