Madonna usa redes sociais para dar pistas sobre o 14º álbum da carreira

Madonna mora em Portugal desde 2017. E a mudança pode estar ajudando a cantora americana a se inspirar para um novo disco, o 14º álbum da sua carreira. O próximo trabalho de Madonna ainda não tem data para estrear. A cantora, porém, usa as redes sociais para dar pistas sobre o que os fãs podem esperar sobre os novos hits da rainha da música pop.
"Se expresse, não se reprima! Muito ansiosa em compartilhar a magia de Lisboa, Portugal", escreveu Madonna.
Nas imagens publicadas no perfil oficial dela no Instagram, o português Dino D’Santiago aparece como parceiro da cantora, que surge arriscando tocar alguns instrumentos. Madonna é cercada pelas Batucadeiras, um grupo tradicional de cantoras e instrumentistas. A participação delas é dada como certa para o novo álbum.