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Lurdes quer que quarentena acabe para procurar Domênico em chamada de 'Amor de Mãe'

Internautas reagiram animados a vídeo inédito com personagens da novela, que volta em 2021

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:22
Em
Em "Amor de Mãe", Regina Casé é Lurdes Crédito: Victor Pollak/Globo
Os órfãos da novela "Amor de Mãe", cujas gravações a Globo teve de interromper em março por causa das restrições impostas pela Covid-19, tiveram pelo menos um momento de felicidade nesta quarta-feira (29). É que a emissora começou a exibir uma chamada com imagens da novela, acrescidos de falas inéditas de alguns personagens, que falam justamente sobre a pandemia.
No vídeo, Lurdes (interpretada por Regina Casé) não está muito satisfeita com o confinamento. "O que eu mais queria é que esse ano começasse de novo", afirma. "Porque vou te contar: 2020 veio com defeito. Chega de negócio de pandemia! Chega dessa quarentena! Ninguém aguenta mais isso não!"
"Eu não fui feita para viver trancada dentro de casa. Eu quero ir pra rua. Eu quero bater perna. Eu quero sair atrás de Domênico!", diz, repetindo um dos bordões mais marcantes da novela.

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Por outro lado, Thelma (vivida por Adriana Esteves), está contente com a pandemia, que impede que Lurdes avance nas investigações sobre o filho desaparecido, Domênico. Na trama, ela ainda não sabe que o rapaz é Danilo (Chay Suede), que foi adotado por Thelma.
"Por mim, essa quarentena não acaba nunca", avalia a mãe postiça. "Tá bom assim. Cada um na sua casa, sem bisbilhotar a vida dos outros."
"Eu só sei que o meu filho ninguém tira de mim", afirma. "A Lurdes já tem os outros filhos dela. Danilo é meu!"
A chamada encerra dizendo que a novela retorna em 2021.

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