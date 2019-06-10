Programação

Lucas Lucco, Falamansa e Sambô agitam Italemanha em Marechal Floriano

Evento acontece entre os dias 27 e 30 de junho

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 18:28

Jose Ricardo Medeiros

Crédito: Marcel Bianchi
Lucas Lucco e Falamansa são duas das atrações que vão agitar o Festival Ítalo-Germânico, tradicional Italemanha, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho. Além deles, SambôPaula Matos e Rick e Rener também vão embalar a programação.
Até o momento, a Prefeitura de Marechal Floriano tem definidas apenas as atrações nacionais do evento. 
> Lucas Lucco lança DVD e diz que vive fase madura da carreira
A festa começa na quinta-feira (27) com a cerimônia de coroação das rainhas e princesas do evento. Na sexta (28), a cantora Paula Matos e Lucas Lucco são as grandes promessas para agitar o público.
> 28ª Festa do Imigrante de Santa Teresa terá Lucas Lucco e Jeremias
Já no sábado (29), os grupos Sambô e Falamansa sobem ao palco, antes de Cazuadinha e a dupla Rick e Rener, que se apresentam no domingo (30).
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (27)
20h – Escolha das Rainhas e Princesas da Italemanha
22h – Show de talentos
SEXTA-FEIRA (28)
19h30 – Show com Banda Brasitália (cultural)
21h30 – Show com Paula Mattos
23h55– Show com Lucas Lucco
SÁBADO (29)
19h – Apresentações Culturais
19h30 – Show com os Germanos (cultural)
21h – Show com Sambô
23h30 – Show com Falamansa
01h30 – Pommern Mekas (cultural)
DOMINGO (30)
09h30 – Desfile da Imigração
11h – Abertura dos Stands
12h – Show com Luciano Daré
16h – Show infantil com Banda Cazuadinha
18h – Apresentações Culturais
20h – Show com Ernesto Mathias
22h – Show com Rick e Renner
SERVIÇO
XIX Festival Ítalo-Germânico Italemanha de Domingos Martins
Onde: Pátio da Italemanha (Avenida Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano) 
Quando: de 27 a 30 de junho de 2019 (quinta, sexta, sábado e domingo)
Entrada franca
Informações: (27) 3288-1111

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

