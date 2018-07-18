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TEATRO E DANÇA

Últimos dias de inscrição para os cursos técnicos da Fafi

Cursos de Teatro e Dança são gratuitos e terão duração de dois anos

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 20:14
Fachada da FAFI, escola foi reformada recentemente pela Prefeitura Crédito: Carlos Antolini
Atenção, interessados em ingressar na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. As inscrições para os cursos técnicos de Dança e Teatro vão até domingo (22), no site Vixcursos.
As vagas para os dois cursos serão preenchidas em três etapas, por meio de processo de seleção realizado na própria Fafi. Os candidatos devem ter 18 anos, estar cursando, no mínimo, a 2ª série do Ensino Médio. Para o curso de dança, ainda é exigido ter cursado até a 5ª série de nível elementar em dança (certificado/declaração  comprovante único e/ou somados no total) e atestado de aptidão física. Para o curso de teatro, é necessário ainda a participação de, no mínimo, 50 horas de oficina na área teatral, com comprovação de certificado/declaração (comprovante único e/ou somados no total), além de atestado de aptidão física.
Cada curso terá duração de dois anos, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h50, na sede oficial da instituição, na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro. A confirmação das inscrições acontecerá nos dias 23 e 24 de julho, das 8 às 15 horas, na sede temporária da Fafi, rua Coutinho Mascarenhas, 36, praça Ubaldo Ramalhete, Centro.
Em seguida, serão realizados os processos de seleção. O curso de Teatro terá início no dia 13 de agosto, já o curso de Dança no dia 27 do mesmo mês.
As informações completas podem ser acessadas no Edital de Seleção Pública para Cursos nas Áreas de Teatro e Dança, que pode ser acessado aqui. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3381-6922.
SOBRE OS CURSOS
Dança
O curso técnico em Dança desenvolve atividades ligadas à criação e à execução da dança, além de empregar técnicas e recursos de improvisação em espaços cênicos, como formas de expressão corporal. O profissional pode atuar como instrutor ou arteeducador em espaços não formais.
Fafi está com inscrições abertas para cursos técnicos de Teatro e Dança Crédito: Leonardo Silveira
Teatro
O curso técnico em Teatro desenvolve atividades nos diversos campos de atuação. O profissional cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos e estímulos visuais e sonoros previamente concebidos por um autor ou criados através de improvisações individuais e/ou coletivas. O objetivo é transmitir ao espectador um conjunto de ideias, situações e ações dramáticas, aliando a sua criatividade às indicações do diretor/dramaturgo.

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