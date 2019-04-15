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CINEMA

Última participação de Stan Lee em filme será em 'Vingadores: Ultimato'

Desde 2000, foram pelo menos 27 aparições em obras cinematográficas da produtora

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:35

Publicado em 

15 abr 2019 às 20:35
Stan Lee Crédito: Reprodução/Instagram @therealstanlee
O produtor de Vingadores: Ultimato, Kevin Feige, já tinha dito que Stan Lee poderia aparecer no filme, assim como fez em outras produções da Marvel. Agora, além de certeza, sabe-se que essa será a última participação do mestre dos quadrinhos em algum trabalho da produtora.
Desde 2000, foram pelo menos 27 aparições. A primeira delas, naquele ano, foi em X-Men, quando ele fez um vendedor de hot dog. "É seu último compromisso com o cinema", disse o diretor Joe Russo ao site Mashable. Anteriormente, ele havia dito que não tinha certeza se Lee havia gravado uma cena para o próximo Homem-Aranha: Longe de Casa.
Enquanto os irmãos Russos não diziam como, exatamente, seria a participação especial de Lee no filme, eles estavam felizes em relembrar o tempo com a lenda dos quadrinhos.
VISITA
Anthony Russo, que se autodenomina "nerd dos quadrinhos" quando criança, lembra como foi "estranho", de um jeito bom, quando Lee ia ao set de filmagem.
"Nós temos todas essas estrelas de cinema no set, e quando Stan chegou ao set, todo mundo era como criança novamente", disse ele. "Sempre foi muito divertido filmar essas participações porque ele era muito charmoso", completou.
Stan Lee morreu em novembro do ano passado, aos 95 anos, e, embora os fãs possam se sentir tristes ao ver o rosto dele na tela pela uma última vez, Ultimato parece ser um bom final. "Eu tenho de dizer, eu acho surpreendente que essa seja sua última aparição", comentou Joe.

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