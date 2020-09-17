AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Literatura

Livro de memórias de Obama ganha data de lançamento no Brasil

Obra sairá em dois volumes pela Companhia das Letras; o primeiro, 'Uma Terra Prometida', será lançado em 17 de novembro

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 14:59
Ex-presidente dos Eua, Barack Obama
Ex-presidente dos Eua, Barack Obama Crédito: Getty Images
Apresentado como um relato pessoal e introspectivo, o livro de memórias de Barack Obama será publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Uma Terra Prometida, o primeiro volume, chega às livrarias no dia 17 de novembro. Ainda não há data prevista para o lançamento do segundo volume.
Obama narra desde suas primeiras aspirações políticas à vitória crucial nas primárias de Iowa, na qual se demonstrou a força do ativismo popular, até a noite decisiva de 4 de novembro de 2008, quando foi eleito 44º presidente dos Estados Unidos - e o primeiro afro-americano a ocupar o cargo mais alto do país.
No livro, ele reflete sobre a presidência, faz uma análise do alcance e das limitações do Poder Executivo e apresenta pontos de vista surpreendentes sobre a dinâmica da política partidária dos Estados Unidos e da diplomacia internacional.

Veja Também

Barack Obama lança 'playlist de verão' com Billie Eilish e Rihanna

Obama se torna grande arrecadador para Biden

Em funeral de John Lewis, Obama faz discurso mais duro contra Trump

Sobre Uma Terra Prometida, Obama disse, em comunicado da editora: "não há sensação igual à de terminar um livro, e sinto orgulho deste. Passei os últimos anos refletindo sobre minha presidência, e em Uma Terra Prometida tentei oferecer um relato honesto da campanha presidencial e de meu mandato: os principais acontecimentos e as pessoas que os influenciaram; minha avaliação dos acertos e erros que cometi; as forças políticas, econômicas e culturais que minha equipe e eu precisamos enfrentar na época - e que, como país, continuamos a enfrentar hoje. No livro também tentei transmitir aos leitores uma noção de como foi a minha jornada e da de Michelle durante aqueles anos, com seus incríveis altos e baixos. E, finalmente, num momento em que os Estados Unidos passam por uma imensa convulsão, o livro traz reflexões mais amplas sobre como sanar as divisões em nosso país, seguir em frente e fazer com que a democracia funcione em benefício de todos - tarefa que não dependerá deste ou daquele presidente, mas de todos nós, como cidadãos engajados. Espero que o livro, além de ser divertido e informativo, inspire jovens de todo o país - e de todo o mundo - a tomarem a dianteira, erguerem a voz e fazerem sua parte na construção de um mundo melhor".
O livro será publicado simultaneamente em 25 idiomas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A inteligência artificial vai ajudar você no trabalho ou roubar seu emprego? Veja os cargos mais afetados
Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
A corrida de Flávio Bolsonaro pelo voto feminino e os tropeços no ES
China Park Eco Resort, espaço para lazer e descanso com a família
Hospedagens no ES: 5 opções para aproveitar o fim de semana em família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados