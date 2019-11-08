Lista: 7 sugar daddies da teledramaturgia brasileira

Quem assiste a relação de Otávio (José de Abreu) com Sabrina (Carol Garcia) em "A Dona do Pedaço" se assusta com o golpe que a ex-garota de programa está dando no "tiozão". Se aproveitando da "boa vontade" do empresário, ela já garantiu até um apartamento e promete muito mais até o fim da novela, que acaba em duas semanas.
Mas relações de homens mais velhos com mulheres com idade muito inferior as deles não é novidades nas telenovelas nem no mundo. Vale lembrar que o termo Sugar Daddy surgiu em 1908, com o casamento de Adolph Spreckles, de 51 anos, herdeiro de uma fábrica de açúcar, com a jovem de 27 anos, Alma de Bretteville, que o chamava pelo termo (que em português significa Papai de Açúcar), desde então, os americanos o adotaram para classificar como patrocinador e patrocinada em termos morais e sociais.
Nas novelas, nem sempre, as relações são levadas para o lado do golpe. Os sugar daddies, como são chamados os homens que "patrocinam" as novinhas, apareceram em diversas histórias e chegaram até a viver um felizes para sempre. Confira sete casais do universo sugar.
Otávio e Sabrina (A Dona do Pedaço 2019)
Aos 67 anos, Raul Cortez (morto em 2006, aos 73 anos) encarnou um sedutor italiano em Terra Nostra (1999). Francesco Magliano viveu uma paixão com a personagem de Maria Fernanda Cândido, Paola, na época, com 25 anos. O Sugar Daddy não foi capaz de resistir aos encantos de Paola.
A trama da minissérie conta uma história cheia de dramas, tensões e reviravoltas. Anita (Mel Lisboa), personagem que dá nome a série, é uma jovem que gosta de viver ao sabor do vento, livre, sem destino pré-determinado. Mais de 30 anos de diferença: Anita (Mel Lisboa) e Fernando (José Mayer) protagonizaram cenas sensuais. Ela, uma garota de dezoito anos, misteriosa e de espírito livre, que se muda para a fictícia cidade de Florença. Em crise conjugal, o Sugar Daddy é seduzido pela ninfeta, e eles começam uma relação tórrida e de final trágico.
Glauco (Edson Celulari) era um empresário grisalho e altamente bem-sucedido que vivia um conturbado casamento. Pai da jovem Raíssa (Mariana Ximenes), a qual, era a melhor amiga da sedutora Lurdinha (Cléo Pires) que vivia jogando seu charme para cima do endinheirado homem. O Sugar Daddy não resistiu às tentações e acabou se relacionando com a bela moça, que o chamava de tio devida a diferença de idade.
A novela girava em torno de Ana Francisca (Mariana Ximenes), que consegue dar a volta por cima com a ajuda de Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates da cidade de Ventura, que lhe propõe um casamento fraterno. A jovem se casa com o Sugar Daddy, que a leva para Buenos Aires, onde ela recebe aulas de dança, música e etiqueta. Aninha se torna uma mulher rica e empoderada.
O irreverente Dr. Castanho (Stênio Garcia) era um renomado psiquiatra e muito excêntrico. Ele se envolve com Suellen (Juliana Alves), uma bela jovem com o corpo de dar inveja. O Sugar Daddy proporciona à moça ótimos momentos, não só nos tantos bailes que iam, mas também em restaurantes luxuosos e outros mimos. O galanteador mexe com a vaidade dela, que, vai cozinhando o relacionamento e aproveitando a diversão e presentes que recebe. No final, entre alguns conflitos, a relação termina em casamento e muito amor.
Um clássico atemporal, a trama está sendo reprisada em Vale a Pena Ver De Novo. O casal formado por Leleco (Marcos Caruso), pai do famoso e milionário ex-jogador de futebol Tufão (Murilo Benício), e Tessália (Débora Nascimento), uma que chega ao Rio, vinda do interior, e mexe com os sentimentos de Leleco. A diferença de idade faz com que Sugar Daddy se sinta muito inseguro em relação à Tessália. Ela, no entanto, é muito fiel e apaixonada por ele e se sente mal com tanta desconfiança.
Otávio (José de Abreu) é sócio da construtora Habitex e muito rico. O ricaço não faz cerimônia alguma em encher a jovem Sabrina (Carol Garcia) de mimos. Os dois têm um relacionamento sugar acordado. Na trama, o sugar daddy paga todas as suas contas. As despesas incluem aluguel, contas de casa, salão de beleza e academia. Fora isso, a baby recebe mimos como joias, peças de grifes e viagens.