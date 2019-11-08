Lista: 7 sugar daddies da teledramaturgia brasileira

Otávio e Sabrina (A Dona do Pedaço  2019)

Aos 67 anos, Raul Cortez (morto em 2006, aos 73 anos) encarnou um sedutor italiano em Terra Nostra (1999). Francesco Magliano viveu uma paixão com a personagem de Maria Fernanda Cândido, Paola, na época, com 25 anos. O Sugar Daddy não foi capaz de resistir aos encantos de Paola.

A trama da minissérie conta uma história cheia de dramas, tensões e reviravoltas. Anita (Mel Lisboa), personagem que dá nome a série, é uma jovem que gosta de viver ao sabor do vento, livre, sem destino pré-determinado. Mais de 30 anos de diferença: Anita (Mel Lisboa) e Fernando (José Mayer) protagonizaram cenas sensuais. Ela, uma garota de dezoito anos, misteriosa e de espírito livre, que se muda para a fictícia cidade de Florença. Em crise conjugal, o Sugar Daddy é seduzido pela ninfeta, e eles começam uma relação tórrida e de final trágico.

Glauco (Edson Celulari) era um empresário grisalho e altamente bem-sucedido que vivia um conturbado casamento. Pai da jovem Raíssa (Mariana Ximenes), a qual, era a melhor amiga da sedutora Lurdinha (Cléo Pires) que vivia jogando seu charme para cima do endinheirado homem. O Sugar Daddy não resistiu às tentações e acabou se relacionando com a bela moça, que o chamava de tio devida a diferença de idade.

A novela girava em torno de Ana Francisca (Mariana Ximenes), que consegue dar a volta por cima com a ajuda de Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates da cidade de Ventura, que lhe propõe um casamento fraterno. A jovem se casa com o Sugar Daddy, que a leva para Buenos Aires, onde ela recebe aulas de dança, música e etiqueta. Aninha se torna uma mulher rica e empoderada.

O irreverente Dr. Castanho (Stênio Garcia) era um renomado psiquiatra e muito excêntrico. Ele se envolve com Suellen (Juliana Alves), uma bela jovem com o corpo de dar inveja. O Sugar Daddy proporciona à moça ótimos momentos, não só nos tantos bailes que iam, mas também em restaurantes luxuosos e outros mimos. O galanteador mexe com a vaidade dela, que, vai cozinhando o relacionamento e aproveitando a diversão e presentes que recebe. No final, entre alguns conflitos, a relação termina em casamento e muito amor.

Um clássico atemporal, a trama está sendo reprisada em Vale a Pena Ver De Novo. O casal formado por Leleco (Marcos Caruso), pai do famoso e milionário ex-jogador de futebol Tufão (Murilo Benício), e Tessália (Débora Nascimento), uma que chega ao Rio, vinda do interior, e mexe com os sentimentos de Leleco. A diferença de idade faz com que Sugar Daddy se sinta muito inseguro em relação à Tessália. Ela, no entanto, é muito fiel e apaixonada por ele e se sente mal com tanta desconfiança.