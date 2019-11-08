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Lista: 7 sugar daddies da teledramaturgia brasileira

De Francesco, de 'Terra Nostra', a Otávio, de 'A Dona do Pedaço', novelas mostram relações de homens mais velhos com 'novinhas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 11:26

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 11:26

Sugar Daddies da TV: Otávio e Sabrina (A Dona do Pedaço  2019) Crédito: Divulgação/TV Globo
Quem assiste a relação de Otávio (José de Abreu) com Sabrina (Carol Garcia) em "A Dona do Pedaço" se assusta com o golpe que a ex-garota de programa está dando no "tiozão". Se aproveitando da "boa vontade" do empresário, ela já garantiu até um apartamento e promete muito mais até o fim da novela, que acaba em duas semanas.
Mas relações de homens mais velhos com mulheres com idade muito inferior as deles não é novidades nas telenovelas nem no mundo. Vale lembrar que o termo Sugar Daddy surgiu em 1908, com o casamento de Adolph Spreckles, de 51 anos, herdeiro de uma fábrica de açúcar, com a jovem de 27 anos, Alma de Bretteville, que o chamava pelo termo (que em português significa Papai de Açúcar), desde então, os americanos o adotaram para classificar como patrocinador e patrocinada em termos morais e sociais.

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Nas novelas, nem sempre, as relações são levadas para o lado do golpe. Os sugar daddies, como são chamados os homens que "patrocinam" as novinhas, apareceram em diversas histórias e chegaram até a viver um felizes para sempre. Confira sete casais do universo sugar.

Otávio e Sabrina (A Dona do Pedaço  2019)

Aos 67 anos, Raul Cortez (morto em 2006, aos 73 anos) encarnou um sedutor italiano em Terra Nostra (1999). Francesco Magliano viveu uma paixão com a personagem de Maria Fernanda Cândido, Paola, na época, com 25 anos. O Sugar Daddy não foi capaz de resistir aos encantos de Paola.
A trama da minissérie conta uma história cheia de dramas, tensões e reviravoltas. Anita (Mel Lisboa), personagem que dá nome a série, é uma jovem que gosta de viver ao sabor do vento, livre, sem destino pré-determinado. Mais de 30 anos de diferença: Anita (Mel Lisboa) e Fernando (José Mayer) protagonizaram cenas sensuais. Ela, uma garota de dezoito anos, misteriosa e de espírito livre, que se muda para a fictícia cidade de Florença. Em crise conjugal, o Sugar Daddy é seduzido pela ninfeta, e eles começam uma relação tórrida e de final trágico.
Glauco (Edson Celulari) era um empresário grisalho e altamente bem-sucedido que vivia um conturbado casamento. Pai da jovem Raíssa (Mariana Ximenes), a qual, era a melhor amiga da sedutora Lurdinha (Cléo Pires) que vivia jogando seu charme para cima do endinheirado homem. O Sugar Daddy não resistiu às tentações e acabou se relacionando com a bela moça, que o chamava de tio devida a diferença de idade.
A novela girava em torno de Ana Francisca (Mariana Ximenes), que consegue dar a volta por cima com a ajuda de Ludovico (Ary Fontoura), dono da fábrica de chocolates da cidade de Ventura, que lhe propõe um casamento fraterno. A jovem se casa com o Sugar Daddy, que a leva para Buenos Aires, onde ela recebe aulas de dança, música e etiqueta. Aninha se torna uma mulher rica e empoderada.
O irreverente Dr. Castanho (Stênio Garcia) era um renomado psiquiatra e muito excêntrico. Ele se envolve com Suellen (Juliana Alves), uma bela jovem com o corpo de dar inveja. O Sugar Daddy proporciona à moça ótimos momentos, não só nos tantos bailes que iam, mas também em restaurantes luxuosos e outros mimos. O galanteador mexe com a vaidade dela, que, vai cozinhando o relacionamento e aproveitando a diversão e presentes que recebe. No final, entre alguns conflitos, a relação termina em casamento e muito amor.
Um clássico atemporal, a trama está sendo reprisada em Vale a Pena Ver De Novo. O casal formado por Leleco (Marcos Caruso), pai do famoso e milionário ex-jogador de futebol Tufão (Murilo Benício), e Tessália (Débora Nascimento), uma que chega ao Rio, vinda do interior, e mexe com os sentimentos de Leleco. A diferença de idade faz com que Sugar Daddy se sinta muito inseguro em relação à Tessália. Ela, no entanto, é muito fiel e apaixonada por ele e se sente mal com tanta desconfiança.
Otávio (José de Abreu) é sócio da construtora Habitex e muito rico. O ricaço não faz cerimônia alguma em encher a jovem Sabrina (Carol Garcia) de mimos. Os dois têm um relacionamento sugar acordado. Na trama, o sugar daddy paga todas as suas contas. As despesas incluem aluguel, contas de casa, salão de beleza e academia. Fora isso, a baby recebe mimos como joias, peças de grifes e viagens.

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