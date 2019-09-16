Letrux faz show "Em Climão de Despedida" em Vitória

Letícia Letrux no Festival Sarara Crédito: Instagram/@festivalsarara

"Tatua na tua pele que eu não vou passar batida na festinha", canta Letrux em "Vai Render", faixa de abertura do disco LETRUX EM NOITE DE CLIMÃO. E ela não passou batida mesmo! Ao longo dos últimos dois anos, a artista lacrou a cena independente com o seu álbum de estreia solo e conquistou uma legião de fãs ávidos por suas apresentações.

Agora, após fazer dezenas de shows - catárticos e sempre lotados - nas principais casas de shows e festivais de todo o Brasil, e também de Portugal, Letrux entra em processo de encerramento da trajetória deste trabalho. Desde o dia 6 deste mês, a artista realiza uma turnê de despedida que ganhou o nome de "Letrux Em Climão de Despedida".

Vitória é uma das paradas da turnê com show nesta sexta-feira (20), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro da Capital. A apresentação, inédita por aqui, está marcada para às 20h, com entrada a R$ 80 (inteira).

"Encerrar a turnê do disco Letrux em Noite de Climão é deveras prazeroso, porque percebemos o quanto alcançamos inúmeras pessoas, de todas as idades, gêneros, estilos, o Climão de fato rasgou tudo, o céu, minha cara, a vida, tudo. Mas não sou inimiga do fim, pelo contrário, amo ponto final, então natural encerramos esse ciclo e partir para a próxima ideia. Fico muito feliz com toda essa trajetória curiosa, divertida e profunda", revela a artista.

O show na Capital capixaba é o penúltimo antes do ponto alto desta trajetória. No dia 28 de setembro, a banda grava um DVD, com direção de Tata Pierry, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Em outubro, a turnê segue por Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió e Aracaju. Assim como Vitória, as duas últimas recebem a banda pela primeira vez.

CLIPE

E além da turnê, o Climão segue rendendo: nesse período também serão lançados dois clipes, que se unem aos sete já lançados. O mais recente é "Vai render". Confira abaixo.

Depois, Letrux entra em estúdio para gravar o segundo disco, previsto para ganhar o mundo após o carnaval de 2020.

Vale lembrar que "Letrux em Noite de Climão" foi lançado em 2017 e conquistou o prêmio de Melhor Disco do Ano pelo Prêmio Multishow. No álbum e no show, Letícia Novaes encarna a persona Letrux para cantar, de modo visceral e ao mesmo tempo íntimo, confessional, e, por vezes, tragicômico, sobre as intensas experiências de uma mulher que acaba de sair de um romance desastroso, ao longo de uma noite. “Em vez de ficar na fossa, dança-se", resume a artista.

SERVIÇO

Show Letrux: Em Noite de Climão

Quando: sexta-feira (20), às 20 horas

Onde: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada e comerciários) e R$ 48 (conveniados e comerciantes). A bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória funciona de terça a domingo, das 11h às 20h.

Informações: 3232-4750

DATAS DA TURNÊ

Setembro

20 - Vitória ES - Centro Cultural Sesc Glória

22 - Goiânia GO - Teatro Goiânia

28 - São Paulo SP - Auditório Ibirapuera | Gravação do DVD

Outubro

04 - Porto Alegre RS – Teatro Opinião

05 - Brasília DF - Birosca Conic

18 - Rio de Janeiro RJ - Circo Voador

24 - Maceió AL - REX Bar

25 - Aracaju SE - Che Music bar