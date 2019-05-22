Lei Rubem Braga de Cachoeiro está com inscrições abertas até julho

Crédito: PMC/Reprodução

Prefeitura de Cachoeiro (PMC) vai patrocinar ao menos 32 projetos de 11 segmentos diferentes dando até R$ 18 mil para cada projeto que for apresentado por meio da Lei Rubem Braga. As inscrições vão até o próximo dia 3 de julho exclusivamente via internet. vai patrocinar ao menos 32 projetos de 11 segmentos diferentes dando até R$ 18 mil para cada projeto que for apresentado por meio da. As inscrições vão até o próximo dia 3 de julho exclusivamente via internet.

Além do edital para patrocinar os projetos, a prefeitura também lançou edital para selecionar avaliadores dos projetos. Estes, podem se inscrever até o dia 17 de junho e o único pré-requisito é que o candidato não seja de Cachoeiro.

Podem se inscrever para concorrer na Lei Rubem Braga projetos que envolvam música, dança, teatro, circo e ópera, além de cinema, fotografia, vídeo, literatura, folclore, artesanato e preservação e restauração de acervo e patrimônio histórico.

A Lei Rubem Braga é o principal mecanismo de fomento à cultura em Cachoeiro, sendo referência de política cultural para todo o Espírito Santo. Estamos avançando cada vez mais em sua consolidação e aprimoramento, lançando editais com maior frequência, com maior orçamento e dando mais transparência e agilidade aos procedimentos de inscrição e seleção Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo

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