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Edital aberto

Lei Rubem Braga de Cachoeiro está com inscrições abertas até julho

No total, serão investidos R$ 600 mil em projetos culturais
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 mai 2019 às 14:19

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 14:19

Crédito: PMC/Reprodução
A Prefeitura de Cachoeiro (PMC) vai patrocinar ao menos 32 projetos de 11 segmentos diferentes dando até R$ 18 mil para cada projeto que for apresentado por meio da Lei Rubem Braga. As inscrições vão até o próximo dia 3 de julho exclusivamente via internet. 
> Cadê a lei de incentivo cultural que estava aqui?
Além do edital para patrocinar os projetos, a prefeitura também lançou edital para selecionar avaliadores dos projetos. Estes, podem se inscrever até o dia 17 de junho e o único pré-requisito é que o candidato não seja de Cachoeiro.
> Em Vitória, emenda para projetos religiosos fica de fora da Lei Rubem Braga
Podem se inscrever para concorrer na Lei Rubem Braga projetos que envolvam música, dança, teatro, circo e ópera, além de cinema, fotografia, vídeo, literatura, folclore, artesanato e preservação e restauração de acervo e patrimônio histórico. 
A Lei Rubem Braga é o principal mecanismo de fomento à cultura em Cachoeiro, sendo referência de política cultural para todo o Espírito Santo. Estamos avançando cada vez mais em sua consolidação e aprimoramento, lançando editais com maior frequência, com maior orçamento e dando mais transparência e agilidade aos procedimentos de inscrição e seleção
Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo
INSCRIÇÕES
As inscrições só poderão ser feitas pela internet e a prefeitura recomenda que o candidato leia as instruções e regras antes de enviar os projetos. Todo o material pode ser acessado pelo portal da Secretaria de Cultura e Turismo
> EDITAIS | Veja os editais para a Lei Rubem Braga

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