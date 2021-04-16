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Leandro Karnal é eleito para a Academia Paulista de Letras

Após receber 27 de 34 votos válidos, Karnal se une a outros intelectuais de renome, como Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão, Jô Soares, Maurício de Sousa, Maria Adelaide Amaral, Eros Grau, Ruth Rocha e maestro João Carlos Martins

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 08:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 08:21
Leandro Karnal
Leandro Karnal é eleito para a Academia Paulista de Letras Crédito: Instagram | @leandro_karnal
O historiador, escritor, professor e colunista do Estadão Leandro Karnal foi eleito para a Academia Paulista de Letras. Ele passa a ocupar a cadeira nº 7 da instituição, vaga desde a morte da escritora e tradutora Anna Maria Martins.
Após receber 27 de 34 votos válidos, Karnal se une a outros intelectuais de renome, como Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão, Jô Soares, Maurício de Sousa, Maria Adelaide Amaral, Eros Grau, Ruth Rocha e maestro João Carlos Martins.
A votação ocorreu em reunião virtual entre os membros da academia presidida por José Renato Nalini.
Karnal é o segundo a ocupar uma cadeira da APL em 2021, depois da eleição de João Lara Mesquita, em janeiro, para a cadeira antes ocupada por Zuza Homem de Mello.

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