Leandro Karnal é eleito para a Academia Paulista de Letras Crédito: Instagram | @leandro_karnal

O historiador, escritor, professor e colunista do Estadão Leandro Karnal foi eleito para a Academia Paulista de Letras. Ele passa a ocupar a cadeira nº 7 da instituição, vaga desde a morte da escritora e tradutora Anna Maria Martins.

Após receber 27 de 34 votos válidos, Karnal se une a outros intelectuais de renome, como Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão, Jô Soares, Maurício de Sousa, Maria Adelaide Amaral, Eros Grau, Ruth Rocha e maestro João Carlos Martins.

A votação ocorreu em reunião virtual entre os membros da academia presidida por José Renato Nalini.