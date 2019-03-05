Lauriete vai ao MPF cobrar punição a escola que trouxe Satanás e Jesus

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"A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente", enredo da Gaviões da Fiel deste ano, não agradou nem um pouco a deputada federal Lauriete (PR), eleita pelo Espírito Santo, e a frente cristã do Brasil. Na próxima semana, a ex-mulher de Magno Malta fará um pronunciamento na Câmara dos Deputados sobre o tema e declara que vai cobrar providências do Ministério Público Federal (MPF) para que a Lei nº 2.848, que proíbe "vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso", seja cumprida.

A agremiação paulista desfilou na avenida com representação de Satanás e Jesus. Durante vários trechos da alegoria, a luta do "bem e do mal" foi confrontada pelo filho de Deus, na cultura cristã, e seus arcanjos em batalhas simbólicas.

"Muitos cristãos estão em retiros neste feriado e não estão acompanhando o carnaval, mas as redes sociais viralizaram essa cena ridícula, que pra nós não mostra a verdade, pois qualquer criança sabe que Jesus morreu pela humanidade e ao terceiro dia ressuscitou vencendo a morte e o inferno. Mas o sentimento foi de desrespeito, ofensa e afronta perante o mundo inteiro. A comunidade cristã recebeu como ofensa e vilipêndio às nossas convicções e valores", comenta Lauriete, em entrevista ao Gazeta Online.

A deputada destaca que, com a representação que fará no MPF, quer que a lei seja respeitada. "Discriminação religiosa é crime previsto na legislação", completa.

Só porque é carnaval não justifica ofender as religiões. O respeito é fundamental em todas as culturas Lauriete, deputada federal

Lauriete não enxerga representação cultural no desfile da escola de samba e entendeu a decisão da escola como "irracional".

LAURIETE SE RECUPERA DE CIRURGIA

A deputada federal acaba de ser submetida a uma cirurgia na vista. Por falta de afinidade, como ela mesma diz, ela também não foi assistir ao Carnaval de Vitória, mas alerta que "respeita a escolha de cada cidadão", em suas próprias palavras.

"Estou em casa com minha filha, Júlia, e amigos. Aproveitando a família, minha mãe, irmãos e repousando. Já estamos iniciando um novo mandato que promete muita luta", finaliza.