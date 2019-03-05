Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Vilipêndio ao Sagrado"

Lauriete vai ao MPF cobrar punição a escola que trouxe Satanás e Jesus

Deputada federal eleita pelo Espírito Santo repudiou representação de Jesus e de Satanás no desfile da Gaviões da Fiel
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

05 mar 2019 às 17:16

Publicado em 05 de Março de 2019 às 17:16

Crédito: Reprodução/YouTube
"A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente", enredo da Gaviões da Fiel deste ano, não agradou nem um pouco a deputada federal Lauriete (PR), eleita pelo Espírito Santo, e a frente cristã do Brasil. Na próxima semana, a ex-mulher de Magno Malta fará um pronunciamento na Câmara dos Deputados sobre o tema e declara que vai cobrar providências do Ministério Público Federal (MPF) para que a Lei nº 2.848, que proíbe  "vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso", seja cumprida.
A agremiação paulista desfilou na avenida com representação de Satanás e Jesus. Durante vários trechos da alegoria, a luta do "bem e do mal" foi confrontada pelo filho de Deus, na cultura cristã, e seus arcanjos em batalhas simbólicas.
> Lauriete: "Me separei de Magno Malta e vou pedir o divórcio"
"Muitos cristãos estão em retiros neste feriado e não estão acompanhando o carnaval, mas as redes sociais viralizaram essa cena ridícula, que pra nós não mostra a verdade, pois qualquer criança sabe que Jesus morreu pela humanidade e ao terceiro dia ressuscitou vencendo a morte e o inferno. Mas o sentimento foi de desrespeito, ofensa e afronta perante o mundo inteiro. A comunidade cristã recebeu como ofensa e vilipêndio às nossas convicções e valores", comenta Lauriete, em entrevista ao Gazeta Online.
A deputada destaca que, com a representação que fará no MPF, quer que a lei seja respeitada. "Discriminação religiosa é crime previsto na legislação", completa.
Só porque é carnaval não justifica ofender as religiões. O respeito é fundamental em todas as culturas
Lauriete, deputada federal
Lauriete não enxerga representação cultural no desfile da escola de samba e entendeu a decisão da escola como "irracional".
LAURIETE SE RECUPERA DE CIRURGIA
A deputada federal acaba de ser submetida a uma cirurgia na vista. Por falta de afinidade, como ela mesma diz, ela também não foi assistir ao Carnaval de Vitória, mas alerta que "respeita a escolha de cada cidadão", em suas próprias palavras.
"Estou em casa com minha filha, Júlia, e amigos. Aproveitando a família, minha mãe, irmãos e repousando. Já estamos iniciando um novo mandato que promete muita luta", finaliza.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval carnaval 2019 Carnaval de Vitória carnaval de vitoria 2019 espírito santo Lauriete magno malta MPES MPF Samba sambódromo São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados