Lady Gaga irá banir canção com R. Kelly de plataformas digitais

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga pediu desculpas nesta quarta-feira (9) por ter feito a música "Do What You Want" em colaboração com o músico R. Kelly, em 2013. A cantora anunciou o arrependimento uma semana após o lançamento de uma série documental que acusa o artista de cometer abuso sexual por décadas.

"As alegações contra R. Kelly são absolutamente horríveis e indefensáveis. Como vítima de assédio sexual, fiz tanto a música quanto o clipe num momento sombrio da minha vida", disse Gaga pelo Twitter.

Ela ainda afirmou que não pretende mais fazer parcerias com Kelly, e prometeu retirar das plataformas musicais a música feita com ele.

"Meu objetivo [com a música] era criar algo extremamente desafiador e provocativo porque eu estava com raiva, e ainda não havia processado o trauma que ocorreu na minha própria vida", diz.

O documentário "Surviving R. Kelly", exibido pelo canal Lifetime, tem entrevistas com artistas como John Legend, além de ativistas do movimento #MeToo, contra o assédio sexual e a agressão sexual.

A cantora também disse através das redes sociais que, se pudesse voltar no tempo, diria para sua versão mais nova procurar por ajuda em terapia, pois estava vivendo um trauma.