Lady Gaga irá banir canção com R. Kelly de plataformas digitais

Lady Gaga pediu desculpas nesta quarta-feira (9) por ter feito a música "Do What You Want" em colaboração com o músico R. Kelly, em 2013. A cantora anunciou o arrependimento uma semana após o lançamento de uma série documental que acusa o artista de cometer abuso sexual por décadas.
"As alegações contra R. Kelly são absolutamente horríveis e indefensáveis. Como vítima de assédio sexual, fiz tanto a música quanto o clipe num momento sombrio da minha vida", disse Gaga pelo Twitter.
Ela ainda afirmou que não pretende mais fazer parcerias com Kelly, e prometeu retirar das plataformas musicais a música feita com ele.
"Meu objetivo [com a música] era criar algo extremamente desafiador e provocativo porque eu estava com raiva, e ainda não havia processado o trauma que ocorreu na minha própria vida", diz.
O documentário "Surviving R. Kelly", exibido pelo canal Lifetime, tem entrevistas com artistas como John Legend, além de ativistas do movimento #MeToo, contra o assédio sexual e a agressão sexual.
A cantora também disse através das redes sociais que, se pudesse voltar no tempo, diria para sua versão mais nova procurar por ajuda em terapia, pois estava vivendo um trauma.
"Se terapia não estivesse disponível, procuraria ajuda e falaria abertamente sobre o que enfrentei. Não posso voltar no tempo, mas posso seguir em frente e continuar apoiando mulheres, homens e pessoas de todas as identidades que foram vítimas de assédio sexual", disse a artista.