Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OUÇA

Ken humano emplaca música nas paradas de sucesso internacionais

O brasileiro Rodrigo Alves é conhecido por ter feito dezenas de cirurgias plásticas

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:50

Publicado em 

15 abr 2019 às 19:50
15/04/2019 - Rodrigo Alves, conhecido como Ken humano Crédito: Instagram/@rodrigoalvesuk
O modelo Rodrigo Alves, popularmente conhecido como Ken humano por conta das inúmeras cirurgias plásticas, entrou para a indústria musical e lançou sua primeira canção. Inspirada em sua história com procedimentos estéticos, Plastic World ('mundo da plástica', em português) é uma parceria com o DJ e cirurgião plástico Giacomo Urtis.
"Esse é um grande dia para mim! Não consigo acreditar que minha música está no topo das paradas e até número um em alguns países", comemorou em entrevista ao DailyMail. No dia do lançamento, a música atingiu o topo das paradas do iTunes no gênero eletrônico em Dubai e na Itália.
No último fim de semana, ele gravou o clipe de Plastic World no estúdio Cinecittà, em Roma, na Itália. O local também foi usado nas gravações do filme Ben-Hur, de 1959.
OUÇA PLASTIC WORLD

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados