Juntos e Misturados: dobradinha de SambAdm e Samba Junior ganhará DVD

Cena do show de gravação do 2º DVD do projeto "Juntos e Misturados" do Sambadm e Samba Junior no Embrazado, na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

Em até um mês e meio, o projeto "Juntos e Misturados" terá o segundo DVD lançado. O nome pode até parecer uma brincadeira com "juntos e shallow now", mas é uma iniciativa de dois grupos de samba/pagode capixabas que uniram forças e começam a colher os resultados da ideia que veio bem antes do meme.





Praia do Canto, em Vitória, pelas bandas SambAdm e Samba Junior, genuinamente capixabas e que já têm mais de uma década em ação na noite do Espírito Santo. Segundo o percussionista do SambAdm, André Leão, a ideia do projeto veio depois de os dois grupos pensarem em formas de se reinventar. A gravação do DVD aconteceu no fim de abril em uma casa de shows da, em Vitória, pelas bandas, genuinamente capixabas e que já têm mais de uma década em ação na noite do. Segundo o percussionista do SambAdm, André Leão, a ideia do projeto veio depois de os dois grupos pensarem em formas de se reinventar.

"Começou em setembro do ano passado e, em menos de um ano, já estamos no segundo DVD e colhendo vários frutos", lembra.

samba e o pagode dos dois grupos em releituras de novas músicas. A primeira gravação foi feita em Jacaraípe, na Serra, e os fãs gostaram da ideia de ter os artistas interpretando novas canções. O projeto, que não tem data para acabar, nada mais fez do que mesclar oe odos dois grupos em releituras de novas músicas.

Por enquanto o projeto segue acontecendo. A ideia é gravar mais DVDs e fazer mais shows. Temos apresentações marcadas já para os próximos meses André Leão, percussionista do SambAdm

Além dele, o SambAdm e Samba Junior continuam fazendo shows separados, mas têm reservado datas específicas para se apresentarem juntos, também."A gente reserva a apresentação junto para datas mais especiais. Até porque nesse show do 'Juntos e Misturados' a gente toca algo que não está acostumado e acaba conquistando um terceiro público, que não é nem de um e nem da outra branda", destaca.

Os shows, na versão do projeto, só podem acontecer com, no mínimo, sete pessoas, sendo quatro integrantes do SambAdm e três, do Samba Junior. "Mas é que dependendo da demanda e da magnitude da apresentação a gente tem que pegar uns músicos extras", esclarece.