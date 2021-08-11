Jorge Solé lança álbuns de gravuras em prol de crianças com câncer

O artista plástico Jorge Solé mostra toda sua solidariedade à causa do câncer infantil. Um dos voluntários mais antigos da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), ele doou 200 exemplares dos álbuns "Memórias do Convento" e "BEBOP/jazz" para o lançamento junto ao projeto "Acacci na Arte", que acontece neste fim de semana, na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha.
A iniciativa visa captar recursos para a entidade por meio da venda de álbuns de gravuras feitos pelo artista no evento realizado neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 10h. Todo valor arrecado será direcionado ao tratamento das crianças e adolescentes atendidas pela Acacci.
"Poder contribuir de alguma forma com uma instituição tão séria e transparente é uma enorme alegria, sou suspeito para falar, pois meu relacionamento com a Acacci é de longa data. E fazer essa colaboração em forma de arte, é gratificante", relata o artista que, em 2018, foi empossado como Embaixador da instituição.
“O valor será aplicado nos serviços prestados pela instituição, proporcionando mais qualidade de vida para os assistidos. Poder contar com parceiros como o Solé é uma enorme alegria, pois é um artista que usa a arte em benefício social”, explica a superintendente da Acacci, Luciene Sales Sena.
Serão disponibilizados 100 exemplares de "Memórias do Convento" e 100 do "BEBOP/jazz". O evento acontecerá na área externa da Casa da Memória, sendo aberto ao público e seguindo todos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel.
ÁLBUNS
Jorge Solé possui mais de 28 mil gravuras espalhadas pelo mundo com temas diversos, e mais de 2 mil obras espalhadas em coleções particulares e estatais. As obras são todas produzidas artesanalmente, numeradas, datadas e assinadas pelo artista.
No álbum 'Memórias do Convento' contém cinco gravuras. Já no álbum BEBOP/jazz contempla sete gravuras. O valor para aquisição é de R$300,00, que serão revertidos para a Acacci.
O subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes, assina o texto de abertura do álbum: “Estamos aliando uma iniciativa cultural com uma ação social. Atualmente, uma coisa não anda separada da outra. Cultura faz parte do cotidiano de todos e transforma vidas”, pontua.
SERVIÇO
- LANÇAMENTO "ACACCI NA ARTE"
- Quando: 14 e 15 de agosto (sábado e domingo), a partir das 10h
- Onde: Casa da Memória de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Prainha