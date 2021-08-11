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Cultura e solidariedade

Jorge Solé lança álbuns de gravuras em prol de crianças com câncer

Renda obtida com a venda dos 200 exemplares vai para a Acacci. Evento acontece na Casa da Memória de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:11

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:11

Gravuras do álbum
Gravuras do álbum "Memórias do Convento", de Jorge Solé Crédito: Jorge Solé/Divulgação
O artista plástico Jorge Solé mostra toda sua solidariedade à causa do câncer infantil. Um dos voluntários mais antigos da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), ele doou 200 exemplares dos álbuns "Memórias do Convento" e "BEBOP/jazz" para o lançamento junto ao projeto "Acacci na Arte", que acontece neste fim de semana, na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha.
A iniciativa visa captar recursos para a entidade por meio da venda de álbuns de gravuras feitos pelo artista no evento realizado neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 10h. Todo valor arrecado será direcionado ao tratamento das crianças e adolescentes atendidas pela Acacci.
"Poder contribuir de alguma forma com uma instituição tão séria e transparente é uma enorme alegria, sou suspeito para falar, pois meu relacionamento com a Acacci é de longa data. E fazer essa colaboração em forma de arte, é gratificante", relata o artista que, em 2018, foi empossado como Embaixador da instituição.
O artista plástico Jorge Solé
O artista plástico Jorge Solé Crédito: Instagram/@jorgehsole
“O valor será aplicado nos serviços prestados pela instituição, proporcionando mais qualidade de vida para os assistidos. Poder contar com parceiros como o Solé é uma enorme alegria, pois é um artista que usa a arte em benefício social”, explica a superintendente da Acacci, Luciene Sales Sena.
Serão disponibilizados 100 exemplares de "Memórias do Convento" e 100 do "BEBOP/jazz". O evento acontecerá na área externa da Casa da Memória, sendo aberto ao público e seguindo todos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel. 

ÁLBUNS

Jorge Solé possui mais de 28 mil gravuras espalhadas pelo mundo com temas diversos, e mais de 2 mil obras espalhadas em coleções particulares e estatais. As obras são todas produzidas artesanalmente, numeradas, datadas e assinadas pelo artista.
No álbum 'Memórias do Convento' contém cinco gravuras. Já no álbum BEBOP/jazz contempla sete gravuras. O valor para aquisição é de R$300,00, que serão revertidos para a Acacci. 
O subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes, assina o texto de abertura do álbum: “Estamos aliando uma iniciativa cultural com uma ação social. Atualmente, uma coisa não anda separada da outra. Cultura faz parte do cotidiano de todos e transforma vidas”, pontua.
Gravuras do álbum
Gravuras do álbum "Memórias do Convento", de Jorge Solé Crédito: Jorge Solé/Divulgação

SERVIÇO

  • LANÇAMENTO "ACACCI NA ARTE"
  • Quando: 14 e 15 de agosto (sábado e domingo), a partir das 10h
  • Onde: Casa da Memória de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Prainha

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