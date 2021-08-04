Jojo Todynho é a do peitão e Tom Jobim é um coitado; veja polêmicas de Tinhorão

A polêmica e a discordância fez parte da natureza e da fama de José Ramos Tinhorão, historiador e crítico musical que morreu nesta terça-feira aos 93 anos. Reconhecido por afrontar todas as instituições com seus ensaios independentes, tinha profundo interesse pelas raízes da música popular no Brasil e coleciona controvérsias desde o início da bossa nova, nos anos 1960, até a música atual, que considerava vazia de conteúdo artístico.
Conheça algumas das frases que Tinhorão deixou marcadas sobre estes e outros assuntos em entrevistas e perfis publicados na Folha.
TOM JOBIM
"Tenho pena de não poder ter sido amigo do Tom, porque ele era um bom sujeito, coitado. Só que pensava que fazia música brasileira e fazia música americana"