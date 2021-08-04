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Cultura

Jojo Todynho é a do peitão e Tom Jobim é um coitado; veja polêmicas de Tinhorão

Historiador ficou conhecido por críticas ácidas que vão de Tom Jobim à música brasileira contemporânea

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:53
O pesquisador musical José Ramos Tinhorão
O pesquisador musical José Ramos Tinhorão Crédito: Karime Xavier/Folhapress
A polêmica e a discordância fez parte da natureza e da fama de José Ramos Tinhorão, historiador e crítico musical que morreu nesta terça-feira aos 93 anos. Reconhecido por afrontar todas as instituições com seus ensaios independentes, tinha profundo interesse pelas raízes da música popular no Brasil e coleciona controvérsias desde o início da bossa nova, nos anos 1960, até a música atual, que considerava vazia de conteúdo artístico.
Conheça algumas das frases que Tinhorão deixou marcadas sobre estes e outros assuntos em entrevistas e perfis publicados na Folha.

TOM JOBIM

"Tenho pena de não poder ter sido amigo do Tom, porque ele era um bom sujeito, coitado. Só que pensava que fazia música brasileira e fazia música americana"
José Ramos Tinhorão - Historiador e crítico musical

TROPICALISMO

TINHORÃO POR TINHORÃO

A FAMA DE MAU

ANITTA

PABLO VITTAR

JOJO TODDYNHO

MÚSICA E REALIDADE SOCIAL

PAIXÃO E OBRIGAÇÃO

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