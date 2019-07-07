João Gilberto será velado no Theatro Municipal do Rio

O cantor e compositor João Gilberto, o pai da bossa nova Crédito: Reprodução/Instagram @yoditarx

João Gilberto será velado em cerimônia aberta ao público nesta segunda (8) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório começará às 9h. O cantor e compositorserá velado em cerimônia aberta ao público nesta segunda (8) no. Ocomeçará às 9h.

criador da , João Gilberto morreu neste sábado (6), aos 88 anos, em seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O primogênito do compositor não estará presente ao velório, pois está nos Estados Unidos renovando o green card e não pode deixar o país, disse o seu advogado, Gustavo Miranda. Considerado o Bossa Nova , João Gilberto morreu neste sábado (6), aos 88 anos, em seu apartamento no, zona sul do Rio de Janeiro. O primogênito do compositor não estará presente ao velório, pois está nos Estados Unidos renovando o green card e não pode deixar o país, disse o seu advogado, Gustavo Miranda.

Além de João Marcelo, fruto do casamento com a também cantora Astrud Gilberto, João Gilberto deixou outros dois filhos: Bebel Gilberto, da união com Miúcha, e Luísa, filha dele com a ex-mulher Cláudia Faissol.

O cantor também estava envolvido em um complicado imbróglio familiar desde 2017. Naquele ano, sua filha, a também cantora Bebel Gilberto, começou a mover um processo de interdição do pai.

O motivo era sua idade avançada e sua situação financeira, precária -ele chegou a ser despejado do apartamento em que vivia no Leblon, zona sul do Rio.

Recentemente, Bebel também havia pedido proteção judicial contra o meio-irmão, João Marcelo -ele a acusara de estar roubando o dinheiro do pai.

À Folha de S.Paulo, Faissol, mãe da caçula do cantor, afirmou no final de junho que estava há cerca de um ano sem poder ver o músico, e que se as brigas entre seus dois filhos mais velhos continuassem, ele morreria de tristeza.

João havia completado 88 anos no início do mês de junho, quando apareceu em uma rara fotografia publicada por sua nora, mulher de João Marcelo, nas redes sociais.