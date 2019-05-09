Jardim Camburi recebe programação cultural gratuita no fim de semana

Cena do vencedor do Oscar "O Artista" (2011) Crédito: Paris Filmes/Divulgação

Jardim Camburi, bairro mais populoso de Vitória, ganhou uma programação especial neste fim de semana. Exibições de filmes, esquetes de teatro e música ao vivo, entre outras atividades, acontecem no recém-inaugurado Cine Teatro Ribalta. O melhor é que as atividades são totalmente gratuitas.

A sétima arte tem uma atenção especial. Nesta sexta, dia 10, às 19h, rola a sessão “Cine Clube Girl Power”, que sempre vai exibir um longa-metragem dirigido ou estrelado por uma mulher.

O primeiro filme escolhido não poderia ser melhor: “O Jardim Secreto”, excelente drama infantojuvenil dirigido pela polonesa Agnieszka Holland (indicada ao Oscar pela obra-prima “Os Filhos da Guerra”, de 1990), baseado na literatura de Frances Hodgson Burnett. No elenco, Kate Maberly e Maggie Smith, em grandes atuações. Abaixo, veja o trailer do filme.

Neste sábado, dia 12, a partir das 17h, acontece a esquete “Camburi City”, que conta com direção de Chico Aníbal. Logo após, rola a sessão do filme “O Artista” (2011). Produção sem diálogos, dirigida com rigor estético por Michel Hazanavicius e que conta com ótima atuação de Jean Dujardin, que levou o Oscar de Melhor Ator pelo papel. Por falar no “careca dourado”, “O Artista” venceu cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Abaixo, veja o trailer do filme.

No mesmo dia, está marcado um corredor cultural, que contará com comidas, bebidas e música ao vivo. Também a partir das 17h.

No domingo, dia 13, é hora de celebrar o mestre Charles Chaplin, com a exibição de uma de suas obras-primas, “O Garoto” (1921). A atuação do ator Jackie Coogan ainda continua emocionando a plateia. A sessão acontece a partir das 18h, na Praça Nilze Mendes, próximo ao centro cultural, com entrada franca. Veja uma cena do filme abaixo.

Uma das idealizadoras do projeto, Lilian Cassotti, que afirma ter carinho especial pela sessão “Cine Clube Girl Power", adianta que as sessões de cinema do Cine Teatro Ribalta contarão com exibição em formato de cineclube, em um retroprojetor e cadeiras espalhadas pela sala.

“Também fechamos um acordo com a Prefeitura de Vitória, que nos liberou o espaço da Praça Nilze Mendes para exibições ao ar livre. Estamos organizando uma agenda com várias atrações que vão além do cinema. Queremos criar um polo de formação e difusão das artes para debater cultura”, adianta.

SERVIÇO

Onde: Sessões de cinema e teatro no Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. A programação oferece entrada franca.

Sexta, dia 10: exibição do filme “O Jardim Secreto”, a partir das 19h, na sessão “Cine Clube Girl Power”. No Cine Teatro Ribalta.

Sábado, dia 11: A partir das 17h, Corredor cultural, esquete “Camburi City” e exibição do filme “O Artista”.