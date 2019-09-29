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Luta contra o vício

James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação

A turnê da banda que passaria pela Austrália e Nova Zelândia foi adiada. Os shows que a banda fará na América do Sul em 2020 estão confirmados

Publicado em 

29 set 2019 às 08:10

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 08:10

James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação Crédito: Instagram/@brettmurrayphotography
O cantor James Hetfield, 56 anos, vocalista do Metallica, se internou novamente em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em álcool. Dessa forma, a turnê da banda que passaria pela Austrália e Nova Zelândia foi adiada. 
Em nota,  Lars Ulrich, 55, Kirk Hammett, 56 e Robert Trujillo, 54, lamentaram o ocorrido e afirmaram que os ingressos comprados para os shows da Oceania serão totalmente reeembolsados. Além disso, os integrantes da banda agradeceram a compreensão e apoio dado pelo público. 
"Como muitos de vocês provavelmente sabem, nosso irmão, James, vem lutando contra o vício por muitos anos. Infelizmente, ele voltou a entrar em um programa de tratamento para trabalhar em sua recuperação. Temos a intenção de chegar à sua parte do mundo assim que a saúde e o calendário permitirem. Avisaremos assim que possível. Mais uma vez, estamos arrasados por incomodar muitos de vocês, especialmente nossos fãs mais leais que costumam percorrer grandes distâncias para estarem em nossos shows", diz trecho do comunicado. 
Os shows que a banda fará na América do Sul em 2020 estão confirmados. No Brasil, as apresentações da turnê "WorldWired" acontecerão em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, entre os dias 21 e 27 de abril.

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