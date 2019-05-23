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CINEMA

J.J. Abrams fala sobre Carrie Fisher em novo Star Wars

Revista Vanity Fair acompanhou filmagens no deserto de 'Star Wars: A Ascensão de Skywalker'

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:11

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:11

23/05/2019 - J.J. Abrams dirige os Cavaleiros de Ren Crédito: Annie Leibovitz/Vanity Fair/Reprodução
A revista Vanity Fair acompanhou as filmagens de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em um deserto da Jordânia, repleto de telas verdes (usadas para criar efeitos especiais). O longa, que estreia em dezembro, é continuação de "Star Wars: O Despertar da Força" (2015), do mesmo diretor. 
Com entrevistas e fotos, revista revelou novos personagens e contou como conseguiu incluir Carrie Fisher na produção, a eterna princesa Leia, que morreu em 2016. 
> Novo 'Star Wars' será comandado por roteiristas de 'Game of Thrones'
Dentro da cronologia de filmes da saga, a história ocorre após os acontecimentos de  "Star Wars: Os Últimos Jedi" (2017). Quem assistiu ao "Despertar da Força" sabe que a protagonista Rey (Daisy Ridley) termina o longa encontrando Luke Skywalker (Mark Hamill) - o último jedi - e pede que ele a ensine a controlar a "Força". 
Fontes próximas da revista dão conta de que a ordem Jedi terá uma disputa com os Sith, seguidores do lado negro da Força. Nessa luta, o personagem Finn (John Boyega) se dedicará de vez à Resistência.
> Disney divulga calendário de estreias dos próximos 8 anos
A morte de Carrie Fischer, a princesa Leia, em 2016, ainda é sentida pelos produtores do filme. Tanto que J. J. Abrams deu um jeito que incluí-la na história, já que a personagem é uma das últimas sobreviventes da família Skywalker. "De repente, eu encontrei a resposta impossível de uma pergunta também impossível", afirma Abrams à revista.
> 7 séries que podem ocupar o lugar de Game of Thrones e virar fenômeno
O diretor lembrou que tinha uma sobra das filmagens de "O Despertar da Força" e fez um quebra-cabeça para conseguir as mesmas falas de Carrie e fazê-las ter sentido na nova história. Tudo isso porque ele achou que não fazia mais sentido ter uma versão digital da atriz, como ocorreu em "Rogue One" (2016).
Quando o primeiro trailer foi divulgado, cenas revelaram novidades como a participação do ator Billy Dee Williams, que interpretou o personagem Lando Calrissian na trilogia clássica de "Star Wars", que torna no papel para o nono episódio da saga.

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