Iza e Caetano Veloso lançam regravação de "Divino Maravilhoso"

Crédito: Reprodução/Instagram @iza

A cantora Iza se juntou a Caetano Veloso numa regravação de "Divino Maravilhoso", famosa na voz de Gal Costa.

A gravação, feita num estúdio no Rio de Janeiro, também ganhou um clipe, lançado nesta sexta (18), com cenas dos dois lado a lado, durante o encontro. A direção é de Gustavo Tolhuizen, que assina as imagens com Fernando Neumayer.

Caetano e o colega Gilberto Gil compuseram "Divino Maravilhoso" em 1968, envoltos pelo movimento tropicalista que surgia então.

No fim daquele ano, também estrearam um programa de vanguarda na TV Tupi, com o mesmo nome. Produzido por Antonio Abujamra, colocava em cena, sem roteiro prévio, Caetano, Gil e Gal Costa. Não agradou à crítica, e durou pouco.