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Releitura de música

Iza e Caetano Veloso lançam regravação de "Divino Maravilhoso"

Canção ficou famosa na voz de Gal Costa

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:59

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:59
Crédito: Reprodução/Instagram @iza
A cantora Iza se juntou a Caetano Veloso numa regravação de "Divino Maravilhoso", famosa na voz de Gal Costa.
A gravação, feita num estúdio no Rio de Janeiro, também ganhou um clipe, lançado nesta sexta (18), com cenas dos dois lado a lado, durante o encontro. A direção é de Gustavo Tolhuizen, que assina as imagens com Fernando Neumayer.
Caetano e o colega Gilberto Gil compuseram "Divino Maravilhoso" em 1968, envoltos pelo movimento tropicalista que surgia então.
No fim daquele ano, também estrearam um programa de vanguarda na TV Tupi, com o mesmo nome. Produzido por Antonio Abujamra, colocava em cena, sem roteiro prévio, Caetano, Gil e Gal Costa. Não agradou à crítica, e durou pouco.
Gal gravou a música no ano seguinte, no álbum que leva seu nome, interpretação ainda hoje muito conhecida de "Divino Maravilhoso".

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