Inscrições para os Editais de Ocupação em Vitória seguem até junho

Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, é um dos espaços que estão no edital Crédito: Museus BR/Reprodução

Aposta da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, os Editais de Ocupação para os espaços culturais da capital seguem até o dia 10 de junho. O objetivo da PMV é selecionar projetos nas categorias exposição artística e ação social para os seguintes locais: Casa Porto das Artes Plásticas, Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” - Mucane e Museu do Pescador.

A proposta dos editais é fomentar a produção local, além de pensar em ações de arte-educação que aproximem munícipes do universo da arte e estimulem a formação de público.

"Os editais são, no que diz respeito ao poder público, a mais democrática das formas de fomento cultural. É uma obrigação desse poder estimular a produção de cultura, a veiculação de inteligência e a realização artística. Sem essa ferramenta, o processo fica incompleto, ou pode, até, não ser iniciado”, acredita o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Prosas , até as 18 horas do dia 10 de junho. Podem participar pessoas físicas (indivíduos ou representantes de grupos ou coletivos, maior de 18 anos, que atue como artista e/ou produtor cultural) ou pessoas jurídicas (empresas ou instituições que comprovem atuação na área artística e/ou cultural).

SEM DÚVIDAS

A Casa Porto das Artes Plásticas está realizando uma série de atividades para tirar possíveis dúvidas de artistas e produtores interessados em participar dos editais. Uma equipe estará de prontidão para atender a todos nos dias: 17, 20, 28 e 30 de maio.

SERVIÇO

Editais de Ocupação

O que é: inscrições para os Editais de Ocupação da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.

Como participar: As inscrições acontecem até as 18h, do dia 10 de junho, pela As inscrições acontecem até as 18h, do dia 10 de junho, pela plataforma Prosas

Os espaços que participam do edital:

Casa Porto das Artes Plásticas

O Edital de Ocupação da Casa Porto das Artes Plásticas irá contemplar 12 projetos de ocupação em artes visuais, individuais ou coletivas em duas categorias: Exposição Artística e Ação Cultural.

Categoria I - Exposição Artística: apresentação pública de obras de artes visuais, para fins de criar, difundir, promover, produzir, montar, mostrar, divulgar e informar a produção simbólica e cultural, realizada por artistas, curadores e produtores culturais, que utilizam linguagens e meios artísticos, tais como: pintura, gravura, desenho, escultura, objeto, instalação, fotografia, vídeo, vídeo instalação, performance, happening, multimídia, mídias eletrônicas e digitais, artes integradas, dentre outros; a ser realizada no espaço expositivo do museu, localizado no 2º andar, que conta com uma área total de 185m².

Categoria II - Ação Cultural: projetos de artes visuais, relacionados à arte-educação, formação, pesquisa, crítica, dentre outros, podendo ser apresentado no formato de oficina, seminário, performance, instalação, roda de conversa, dentre outros; a serem realizados nas demais áreas do museu, como: auditório, sala de oficina, área externa, entre outras.

Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" - Mucane

O Edital de Ocupação do Museu Capixaba do Negro irá contemplar 12 projetos de ocupação em artes visuais, individuais ou coletivas, a serem realizados por proponentes autodeclarados negros (preta ou parda, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) nas categorias Exposição Artística e Ação Cultural.

Categoria I - Exposição Artística: apresentação pública de obras de artes visuais, voltadas para as expressões artísticas da população negra, culturais e tradicionais de matriz africana, para fins de criar, difundir, promover, produzir, montar, mostrar, divulgar e informar a produção simbólica e cultural, realizada por artistas, curadores e produtores culturais, que utilizam linguagens e meios artísticos, tais como: pintura, gravura, desenho, escultura, objeto, instalação, fotografia, vídeo, vídeo instalação, performance, happening, multimídia, mídias eletrônicas e digitais, artes integradas, dentre outros; a ser realizada no espaço expositivo do museu, localizado no 2º andar, que conta com uma área total de 300m².

Categoria II - Ação Cultural: projetos que poderão ser relacionados à gastronomia, literatura, dança, música, teatro, memória, audiovisual, religião, dentre outras expressões artísticas da população negra, culturais tradicionais de matriz africana, que poderão ser apresentadas no formato de oficina, seminário, mostra, performance, espetáculo, roda de conversa, dentre outros; a serem realizadas nas demais áreas do museu, como: auditório, biblioteca, espaço café, área externa, sala de oficina.

Museu do Pescador

O Edital de Ocupação do Museu do Pescador irá contemplar a seleção de cinco projetos de ocupação, individuais ou coletivas, nas categorias Exposição Artística e Ação Cultural.

Categoria I - Exposição Artística: apresentação pública de obras de artes visuais, voltadas para as expressões artísticas, culturais e tradicionais, para fins de criar, difundir, promover, produzir, montar, mostrar, divulgar e informar a produção simbólica e cultural que valorizem os aspectos tradicionais da comunidade da Ilha das Caieiras, realizada por artistas, curadores e produtores culturais, que utilizam linguagens e meios artísticos, tais como: pintura, gravura, desenho, escultura, objeto, instalação, fotografia, vídeo, vídeo instalação, performance, happening, multimídia, mídias eletrônicas e digitais, artes integradas, dentre outros; a ser realizada no espaço expositivo do museu, localizado no térreo, podendo ser estendidos ao seu entorno.

Categoria II - Ação Cultural: projetos que poderão ser relacionados a gastronomia, literatura, dança, música, teatro, memória, audiovisual, dentre outras expressões artísticas, culturais tradicionais, que poderão ser apresentadas no formato de oficina, seminário, mostra, performance, espetáculo, roda de conversa, dentre outros; a serem realizadas nas áreas do museu, podendo ser estendidos ao seu entorno.

Tira-Dúvidas para os Editais

O que é: plantão na Casa Porto das Artes Plásticas para tirar possíveis dúvidas de artistas e produtores interessados em participar dos Editais de Ocupação. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Quando: 17 de maio, sexta-feira, das 14 às 18 horas

20 de maio, segunda-feira, das 15 às 19 horas

28 de maio, terça-feira, das 16 às 20 horas

30 de maio, quinta-feira, das 17 às 21 horas