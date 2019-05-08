Ingressos para festival com Maroon 5 chegam a R$ 1,1 mil

Os ingressos para oFestival SP têm preços que variam de R$ 450 (meia-entrada no lote promocional) a R$ 1.100 (segundo lote) e ficam disponíveis a partir da 0h01 desta quarta (8), no site da Tickets for Fun. Os valores divulgados nesta terça (7) são relativos ao passe que dá acesso aos dois dias de evento - 6 e 7 de julho.