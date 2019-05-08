Ingressos para festival com Maroon 5 chegam a R$ 1,1 mil

Os ingressos para o VillaMix Festival SP têm preços que variam de R$ 450 (meia-entrada no lote promocional) a R$ 1.100 (segundo lote) e ficam disponíveis a partir da 0h01 desta quarta (8), no site da Tickets for Fun. Os valores divulgados nesta terça (7) são relativos ao passe que dá acesso aos dois dias de evento - 6 e 7 de julho.
O Maroon 5 é o principal nome anunciado pelo festival, que ocorre no autódromo de Interlagos (zona de São Paulo) pela segunda vez consecutiva.
A apresentação da banda americana vai ser no sábado, primeiro dia do evento. Nesta terça, ainda foram divulgados nomes de outros artistas da programação.
Entre eles estão o DJ Alok, Jetlag, Gusttavo Lima, Kevinho, Luan Santana, Xand Aviões, além das duplas sertanejas Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Bruno & Marrone e Jorge & Mateus.
A divisão das atrações por data será revelada mais adiante.
Liderado pelo vocalista Adam Levine, o Maroon 5 está em alta no cenário musical. Em fevereiro, foi a atração principal no intervalo do Super Bowl 53, em Atlanta (EUA). A final da liga de futebol americano é um dos principais eventos nos Estados Unidos e movimenta patrocinadores e audiência em todo o mundo.
Em 2017, o Maroon 5 foi um dos destaques do Rock in Rio. Após Lady Gaga cancelar sua apresentação, o foi escolhido para substituir a atração pop e subiu ao palco por dois dias seguidos com hits como 'Moves like Jagger', 'This Love', 'She Will Be Loved' e 'Harder to Breath'.
VILLAMIX FESTIVAL SP
Quando: 6 e 7 de julho
Onde: Autódromo de Interlagos
Quanto: R$ 450 (meia-entrada no lote promocional) a R$ 1.100 (segundo lote)
Mais informação: ticketsforfun.com.br