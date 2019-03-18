Iggy Azalea e Pabllo Vittar falam sobre possível parceria musical

Iggy Azalea e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

A depender de Pabllo Vittar, 24, e da rapper australiana Iggy Azalea, 28, uma parceria inusitada pode estar por vir.

Isso porque um fã brasileiro fez um comentário no Instagram pedindo um feat das duas cantoras, e foi respondido por ambas.

Através de seu perfil, Iggy respondeu ao fã que "sim, por favor", e algumas horas depois, Pabllo deixou clara a vontade de fazer a parceria: "Vamos, irmã", escreveu a drag queen, marcando o perfil da australiana.

Se a parceria acontecer, não será a primeira vez que Iggy canta junto a uma brasileira. A rapper chegou a fazer uma música com a participação de Anitta, que vazou na internet em maio de 2017. Logo depois, a Rain Sky Films, responsável pela produção do clipe, divulgou a versão finalizada em seu canal do Youtube.

O vídeo era idêntico ao que fora vazado meses antes e, momentos depois da publicação, a empresa retirou o clipe de sua página oficial, o que não impediu que internautas salvassem a versão e republicassem no YouTube.

Segundo alguns portais, a rapper reclamou em seu Twitter, alegando que a empresa não tinha sua autorização e que ganharia um "processo de presente de Natal". As mensagens foram excluídas, assim como o vídeo oficial.