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CINEMA

Homem-Aranha viaja à Europa no trailer do novo filme 'Longe de Casa'

Tom Holland retorna como Peter Parker, enquanto Samuel L. Jackson aparece como Nick Fury e Jake Gyllenhaal como o vilão Mistério

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 15:26

Publicado em 

15 jan 2019 às 15:26
15/01/2019 - Cena do novo trailer de 'Homem-Aranha: Longe de Casa' Crédito: Sony Pictures Brasil/YouTube
A animação "Homem-Aranha no Aranhaverso" pode ter acabado de chegar aos cinemas, mas a versão em carne e osso do Amigão da Vizinhança não deve demorar para voltar as telonas. Nesta terça-feira, 15, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer de "Homem-Aranha: Longe de Casa", filme no qual o ator Tom Holland volta a viver Peter Parker.
Na prévia, o herói está de férias e viaja para a Europa com seus amigos do ensino médio. Mas a diversão dura pouco e logo ele é recrutado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para combater um novo vilão, Mistério (Jake Gyllenhaal).
Com estreia marcada para 4 de julho no Brasil, "Homem-Aranha: Longe de Casa" deve ser ambientado após os eventos de "Vingadores: Ultimato", que chega aos cinemas em abril.
No novo filme do Aranha, Marisa Tomei, Jon Favreau e Zendaya retornam ao elenco. Confira o trailer abaixo.

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