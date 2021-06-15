Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Helio de Oliveira, que 'pediu as chaves' da Cinemateca, é o novo n° 2 de Frias

O diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Nacional do Audiovisual assume, agora, como secretário adjunto da Secretaria Especial da Cultura
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:00

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:00

O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil
O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Helio Ferraz de Oliveira é o novo secretário adjunto da Secretaria Especial de Cultura. Diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Nacional do Audiovisual desde 30 de julho do ano passado, no auge do imbróglio da Cinemateca Brasileira, ele deixa o cargo agora para assumir o posto de número 2 da Cultura, no lugar de Andrea Paes Leme, que pediu sua exoneração no fim de maio. A nomeação de Helio Ferraz de Oliveira como número 2 de Frias foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 15.
Em 7 agosto de 2020, já como secretário Nacional do Audiovisual Substituto, Helio Ferraz de Oliveira esteve na Cinemateca para "pedir as chaves" da instituição. Ele foi acompanhado da Polícia Federal. Desde 2018, a Cinemateca era gerida pela Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp).
A Acerp tinha um contrato assinado com o Ministério da Educação, numa parceria com a TV Escola, válido até o fim de 2019 e não renovado. O contrato de gestão da Cinemateca, assinado até 2021, estava incluído em um anexo a esse outro documento. Naquela ocasião, o governo assumiu a gestão - e agora, em portaria publicada em 9 de junho, começou a se organizar para escolher a organização social para administrar a Cinemateca. As regras do edital, no entanto, ainda não foram divulgadas - mas um estudo preliminar está publicado no site da Secretaria Especial da Cultura.

Veja Também

Fundação Palmares censura arquivos sobre Marighella, e Mario Frias comemora

Adjunta de Mario Frias anuncia que deixa cargo na Cultura sob Bolsonaro

Mario Frias pode ser alvo de apuração de assédio moral após reportagem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Mário Frias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados