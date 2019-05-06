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HBO tem recorde de reclamações em noite de 'Game of Thrones'

Canal chegou a receber 1.500 queixas em duas horas

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:16

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:16

Série "Game of Thrones" Crédito: HBO/Divulgação
Pelo segundo domingo consecutivo, a HBO recebeu diversas queixas de seus espectadores que acompanhavam os últimos episódios da série "Game of Thrones", que exibe sua oitava temporada.
No site voltado para clientes Reclame Aqui, os fãs chegaram a registraram 1.549 reclamações entre 22h e 23h59 deste domingo (5). Durante todo o dia, foram computadas 1.572 queixas. 
"Pelo menos no que tange ao período, podemos afirmar que é um recorde [do site]", diz o diretor de operações do Reclame Aqui, Diego Campos. Procurada, a assessoria da HBO não se manifestou sobre as queixas até o fechamento deste texto.
Os fãs começaram a relatar as queixas já no segundo episódio, exibido no dia 21 de abril, que demorou alguns minutos para constar no sistema. 
No HBO Go (R$ 34,90 por mês), alguns espectadores afirmaram que demoraram mais de meia hora para conseguir assistir ao terceiro episódio, que ficava "carregando" ou deslogava o usuário repetidas vezes. Exibido na última semana, durante o dia 28 de março, ele foi o responsável por a HBO receber 698 reclamações através do Reclame Aqui. 
O número é alto se comparado ao período de 1º de abril a 5 de maio do ano passado, quando a HBO recebeu apenas 17 reclamações -no mesmo período, em 2019, foram 3.193.
Neste quarto e mais recente episódio, alguns espectadores relataram que, após uma hora tentando, desistiram de assistir. A principal reclamação foi de que o serviço de streaming do canal ficou fora do ar ou apresentou instabilidades durante todo o horário de exibição da série.

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