Há 5 anos, o rock nacional perdia Chorão, do Charlie Brown Jr.

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, morreu em 6 de março de 2013 Crédito: Charlie Brown Jr./Divulgação

Há exatos 5 anos, nesse mesmo dia 6 de março, o rock nacional perdia um de seus maiores ídolos da geração dos anos 1990. Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em um apartamento na zona oeste de São Paulo. Ele tinha 42 anos.

A carreira do artista nascido em Santos começou no final dos anos 1980, ao conhecer o baixista Champignon. Com Renato Pelado, Thiago Castanho e Marcão, montaram o Charlie Brown Jr., que gravou seu primeiro álbum, "Transpiração Contínua Prolongada".

O disco trouxe sucessos como "O Coro Vai Comê", "Proibida pra Mim" e "Tudo que Ela Gosta de Escutar". Dois anos depois, mais hits com o disco "Preço Curto, Prazo Longo". A música "Te Levar" foi usada como abertura do seriado Malhação, da Rede Globo. O CD seguinte, "Nadando Com os Tubarões", foi o último do grupo com a formação original. Eles registrariam mais oito álbuns.

Chorão também se envolveu em polêmicas. No ano de 2004, agrediu o vocalista Marcelo Camelo, do Los Hermanos, no aeroporto de Fortaleza. O motivo seria a declaração de Camelo que criticava a presença do Charlie Brown Jr. em um comercial da Coca-Cola.

Em 2005, Marcão, Pelado e Champignon saíram do grupo de maneira conturbada, ocasionando a volta de Castanho. Marcão retornaria ao grupo em 2011, assim como Champignon. Chorão e o baixista brigaram em um show em Apucarana, no Paraná, mas logo houve uma reconciliação. Champignon foi encontrado morto no dia 9 de setembro de 2013, poucos meses após a morte de Chorão.